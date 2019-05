Dal blog | dire “-ismo” mette i problemi sotto il tappeto | ma ormai somiglia a una canadese

termometropolitico

(Di giovedì 2 maggio 2019) Quali sono ipiù pressanti dell’Italia? Qualunque sia la vostra risposta, chi non è d’accordo potrà pronunciare qualcosa che finisce in –ismo e tutto si risolverà per magia.Provate.Se pensate il problema siano i disperati che dormono in stazione, pronunceranno “buone la conversazione finirà in rissa. Se pensate sia la povertà, pronunceranno “comun. Sete il lavoro, diranno “popul. Sete l’immigrazione, diranno “multicultural. Dite che volete legalizzare le case di tolleranza e diranno “maschil. Dite che i campi rom sono zone di anarchia, “razz. Dite che è giusto arrestare chi incendia auto e spacca vetrine, “fasc. Dite che le scuole cadono a pezzi, “populismo“. Dite che amate il vostro paese, “sovranismo“.Il motivo è meno ovvio di quanto si creda.Una chiacchierata tra moderati è ...

