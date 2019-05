Conte | Siri si deve dimettere Salvini | vicenda che non ferma il governo

Siri : «Se i pm non archiviano le accuse contro di me pronto a lasciare entro 15 giorni» Parla Conte : la diretta tv : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione che il M5S vorrebbe far dimettere

Conte : opportune dimissioni Siri : 19.19 "Noi dobbiamo essere credibili,responsabili. Le dimissioni o si danno o non si danno,le dimissioni future non hanno molto senso". Proporrò la revoca di Siri in Consiglio dei ministri. Lo ha detto il premier Conte in conferenza stampa. "Quella del cambiamento non è mai stata una formula retorica,significa che il governo ha promesso e si impegna a realizzare buone pratiche di governo tutelando i cittadini e non interessi di parte", ha ...

Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi : parlerà del caso Siri : Giornalisti convocati a Palazzo Chigi alle 18.30 per una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Non è stato reso noto di cosa parlerà il presidente del consiglio, ma secondo fonti qualificate ...

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Conte - Salvini - Di Maio insieme a Tunisi per parlare di migranti e Libia. E in aereo trattare su Siri : Prima occasione di disgelo tra gli azionisti di governo. Hanno trattato il destino del sottosegretario leghista, con il quale ieri sera il premier ha avuto un lungo faccia a faccia che non ha sciolto ...

Conte chiede a Siri 'basso profilo' : di Francesco Saita In questo momento qualsiasi mossa sarebbe avventata. E svantaggiosa per tutti. Sulla vicenda Siri - dopo l'incontro di ieri sera tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario ...

L'Italia torna a crescere. Conte : 'Vogliamo evitare l'incremento dell'Iva. Non è il momento di una riforma fiscale'. E sul caso Siri : '... : Questo ci fa sperare che l'economia possa crescere in modo sostenuto'. E' quanto ha detto da Tunisi il premier, Giuseppe Conte , commentando le stime dell'Istat sulla crescita nel corso della ...

La versione di Conte su Siri e i dati dell'Istat : Si spera che le nostre cene abbiano una lista di argomenti possibili più ampia di quella del Consiglio dei ministri convocato proprio per l'ora in cui, tranne eccezioni e specificità locali, ci si alza da tavola. Tra tanti impegni non hanno saputo scegliere e se la sono cavata così. Perché c'è sta

Giuseppe Conte chiede ad Armando Siri di andarsene : "Dimettiti". L'indiscrezione clamorosa sull'incontro : "Armando, dimettiti". Giuseppe Conte durante l'incontro con Siri gli ha chiesto di fare un passo indietro: "Non vedo altra soluzione politica", rivela l'Huffingtonpost in un retroscena. Il presidente del Consiglio e il sottosegretario leghista ai trasporti avrebbero avuto un colloquio cordiale ma po

Siri salvo dopo l incontro con il premier. Sulle sue dimissioni Conte rinvia 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

