Oroscopo 3 maggio : bene il lavoro per Bilancia : Oroscopo di venerdì 3 maggio 2019: parte una nuova giornata per i segni che anticipa un nuovo fine settimana. Arrivano le previsioni e le novità del nuovo giorno, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Dall'Ariete ai Pesci, vediamo verso quali cambiamenti e quali novità porteranno oggi stelle e pianeti ai dodici segni dello zodiaco. Ariete: questo è un momento positivo per i rapporti interpersonali. Avrete maggiori opportunità in ...

Oroscopo dal 6 al 12 maggio : settimana top per la Vergine - passione per Bilancia : Una nuova settimana si avvicina e nei giorni compresi tra lunedì 6 e domenica 12 maggio Venere riserverà dell'instabilità in amore per i nativi di Bilancia e Ariete. I nativi sotto il segno dei Gemelli, cercheranno migliorare la propria relazione con il partner, ma i pianeti Mercurio e Urano, in transito verso il segno zodiacale, tenderanno a complicare la situazione. Infine la Luna sarà nel segno della Vergine, mentre Nettuno rimarrà stabile ...

Previsioni astrologiche del 2 maggio : Toro intraprendente - Bilancia loquace : Giovedì 2 maggio 2019 la Luna, il Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio nei gradi dell'Ariete. Plutone e Saturno stabili in Capricorno, con Giove che stazionerà in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Toro risoluto Ariete: confusi. Le posizioni astrali poco concilianti potrebbero appannare l'acume dei nativi, rendendoli confusi, specialmente in ambito amoroso. Lavoro in secondo ...

Oroscopo settimana dal 6 al 12 maggio : incertezze per Bilancia - Pesci emotivi : In questa settimana dal 6 al 12 maggio Venere è dalla parte del Sagittario, mentre l'opposizione con l'Ariete rende quest'ultimo segno piuttosto instabile dal punto di vista amoroso, e lo stesso vale per la Bilancia. Se il Capricorno vorrà tanto eros, il Gemelli e la Vergine non sono disposti a fare dei passi avanti, o perlomeno non a cuor leggero. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'ambito amoroso è piuttosto turbolento. ...

Oroscopo di maggio per la Bilancia : mese di buone emozioni : Il quinto mese dell'anno è alle porte. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati Bilancia nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute con anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. La prima parte del mese di aprile è stato favorevole per il segno, soprattutto per la salute. Nella parte centrale avete infatti vissuto dei momenti di nervosismo che hanno creato ...

Oroscopo giovedì : soprese per Acquario e Pesci - tensione per Cancro e Bilancia : Nella giornata di giovedì 2 maggio, vedremo della stanchezza nei segni zodiacali dell'Ariete, del Toro e del Cancro, dopo un primo maggio piuttosto sfiancante, complici la Luna e il pianeta Mercurio. Al contrario, sarà una giornata ricca di soprese per i Pesci e per l'Acquario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo in questa seconda giornata di maggio. Previsioni Oroscopo giovedì 2 maggio 2019 segno per segno Ariete: ...

Oroscopo 1 maggio : giornata di lavoro per Toro - Gemelli - Bilancia e Leone : Anche se il 1° maggio si celebrerà la festa dei lavoratori, per alcuni segni zodiacali questa sarà una giornata all'insegna degli impegni professionali, in particolare per Bilancia, Ariete e Gemelli, complice il transito del pianeta Marte. Urano e il Sole transiteranno, invece, verso la costellazione del Toro, mentre Giove e Nettuno continueranno i loro percorsi rispettivamente verso il segno del Sagittario e dei Pesci. Andiamo a vedere nel ...

L'oroscopo del giorno 30 aprile - previsioni ultimi 6 segni : Scorpione e Bilancia 'volano' : L'oroscopo del giorno 30 aprile 2019 si presenta con le previsioni zodiacali sul prossimo martedì. Le analisi sono rivolte esclusivamente ali ultimi sei segni. Ad essere valutati saranno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che questa parte della settimana si prevede altamente favorevole per i nativi dello Scorpione. Giustamente e meritatamente la "top del giorno" del prossimo martedì andrà quindi di ...

L'oroscopo del giorno 29 aprile da Bilancia a Pesci : ottimo lunedì per Capricorno : L'oroscopo del giorno lunedì 29 aprile: per questo inizio settimana, in evidenza quattro fortunatissimi segni, pronti a spartirsi la "torta della fortuna" del prossimo lunedì. In merito alle novità astrologiche, in arrivo un transito davvero speciale: l'ingresso della Luna in Pesci a partire dalle ore 00:11 della notte. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per il segno d'acqua appena citato, meritevole ...

La dieta senza Bilancia del Dottor Migliaccio : perdi 4 chili : Lo sappiamo, l’aggettivo “facile” per una dieta vi fa subito insospettire. Non vi preoccupate, esistono dei regimi alimentari facilmente perseguibili che sono fatti apposta per la donna di oggi, sempre connessa e sempre di corsa che a causa del lavoro o dei mille impegni fatica a mangiare tranquilla a casa. La dieta del Dottor Migliaccio ha una grande particolarità: l’assenza dell’uso della bilancia. Si, avete capito bene, non dovrete calcolare ...

Oroscopo 29 aprile 5 maggio : dubbi in amore per Bilancia - Toro carico di energie : Sta per finire un'altra settimana, e nella prossima, dal 29 aprile al 5 maggio, gli astri riserveranno delle piacevoli soprese ad alcuni segni zodiacali, come il Toro, mentre per altri segni come il Leone e la Bilancia, sarà una settimana piuttosto negativa. Vedremo la Luna spostarsi nel segno del Cancro, mentre Venere stazionerà nel segno del Capricorno, riservando ai nativi del segno una settimana passionevole con il partner. Andiamo a vedere ...