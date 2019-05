Arriva lo scontrino elettronico | ecco chi resta fuori dall' obbligo di usarlo

Arriva lo scontrino elettronico : cosa cambia per cittadini e negozianti : Dal 1° luglio 2019 gli esercizi commerciali con fatturato superiore ai 400mila euro dovranno dotarsi di registratori di cassa digitali in grado di emettere lo scontrino elettronico, ma Confcommercio chiede il rinvio della scadenza a causa di "difficoltà operative". In primo luogo i negozianti dovranno dotarsi di registratori di cassa adatti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Coloro che, nel 2019 o nel 2020, ...