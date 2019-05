Reddito cittadinanza | Tridico | ' risparmi per 1 miliardo'

Reddito di cittadinanza : i soldi non spesi vengono persi per il 20% del totale assegnato : C'è chi la chiama guerra dei numeri e riguarda i primi risultati che il Reddito di cittadinanza sta avendo come numero di domande presentate, accolte e in che misura liquidate. Il governo, soprattutto la parte di area "grillina", quella cioè più ferrea sostenitrice della misura, ne mette in risalto il successo. Di diverso avviso le opposizioni che sottolineano la pochezza di alcune ricariche finite sulle card già consegnate. Proprio sui soldi ...

Reddito di cittadinanza - flop o successo? Ecco chi ha ragione nella guerra dei numeri : La battaglia dei numeri sul Reddito di cittadinanza si è scatenata da quando l’Inps ha cominciato a fotografare la platea dei beneficiari. A quasi due mesi dall’avvio sono 710mila i nuclei che equivalgono a circa 1,8 milioni di italiani ...

Reddito di cittadinanza - cartello Euronics/ "Qui niente card" : fake news? L'azienda.. : Reddito di cittadinanza, misterioso cartello a Euronics: "Qui niente card": fake news o verità? L'azienda risponde. Le ultime notizie.

Reddito di cittadinanza - 38.000 candidati per navigator : vengono dal Sud e hanno studiato legge : Dal 18 aprile a oggi sono arrivate 38.000 candidature a navigator, la nuova figura professionale che seguirà i beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'orientamento al lavoro. La maggior parte delle domande viene dalle regioni del Sud, con la Campania prima, mentre un terzo degli aspiranti navigator è laureato in Giurisprudenza.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : taglio 20% somme non spese - come si calcola : Reddito di cittadinanza: taglio 20% somme non spese, come si calcola Le ultime notizie sul Reddito di cittadinanza riportano i numeri sulle domande presentate, aggiornate al 26 aprile 2019. Ma a far rumore è anche il taglio del 20% sulle somme non spese durante il mese e sulle relative procedure di calcolo. Andiamo quindi a vedere quante richieste sono state avanzate a fine aprile e come funziona la decurtazione del 20%. Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - in Liguria. Pochi candidati per i posti da navigator : Ai 66 vincitori uno spipendio da 30mila euro all’ann fino al 2021. Dovranno trovare lavoro a chi beneficia del nuovo sussidio

Reddito di cittadinanza - cosa succede se non si spendono tutti i soldi dell’assegno mensile : I beneficiari del Reddito di cittadinanza dovranno spendere o prelevare tutta la cifra dell'assegno che ricevono - attraverso la card - ogni mese. Nel caso in cui non riescano a spendere la somma per intero, vanno incontro a decurtazioni nel mese successivo. Ma di quanto saranno queste riduzioni? E come si calcolano?

Reddito di cittadinanza - si fotografa con tessera : 'Alla faccia di chi lavora' - ma è fake : Ha deciso di fare infuriare moltissimi cittadini italiani con l'ultimo scatto pubblicato sui social network. La protagonista di questa trovata geniale è Raffaella Parvolo, che si è immortalata mentre teneva in mano quella che a suo dire era la tessera (o card) per ricevere il Reddito di cittadinanza aggiungendo una frase piuttosto eloquente e che ha suscitato numerose polemiche. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, si ...

Inps - Tridico : 'Reddito di cittadinanza - 950mila domande in due mesi' - : Il presidente dell'Istituto di previdenza, intervistato dal Fatto Quotidiano, promuove come un successo le domande arrivate finora. Annuncia un camper itinerante contro la povertà e su Quota 100 dice: ...

Reddito di cittadinanza : come si calcola il taglio del 20% sulle somme non spese : Sarà un apposito decreto del ministero del Lavoro - da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 4/2019 - a stabilire le modalità con cui, attraverso il monitoraggio dei movimenti della carta, saranno effettuate tutte le verifiche sugli importi spesi...

Ci sono poveri così poveri che nemmeno sanno che esiste il Reddito di cittadinanza : Se è vero che il reddito di cittadinanza ci dice quanti sono davvero i poveri in Italia , quanti sono davvero i poveri in Italia a due mesi dall'avvio delle domande per ottenere il reddito? Con un'...

Il Reddito di cittadinanza non è un sussidio per giovani : Il reddito di cittadinanza non è un sussidio per giovani, mentre si sta rivelando uno strumento con rilevante appeal per i nuclei familiari stranieri, comunitari ed extracomunitari. La percentuale di ...