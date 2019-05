Medico Berlusconi | Presidente sta bene e sarà dimesso in pochi giorni

ilfogliettone

(Di giovedì 2 maggio 2019) "Ilha passato una notte assolutamente tranquilla, non potevo sperare in nulla di meglio. Sta, e' sereno e sta riposando. Credo nel giro di, di poterlo dimettere": e' quanto ha detto Alberto Zangrillo,personale di Silvioall'ospedale San Raffaele di Milano dove ieri il leader di Forza Italia e' stato operato per un'occlusione intestinale. "In casi di occlusione intestinale bisogna agire tempestivamente - ha aggiunto Zangrillo - e fare la scelta giusta. Fortunatamente l'abbiamo fatta, abbiamo deciso di procedere all'intervento chirurgico che e' stato assolutamente risolutivo".Concludere la campagna elettorale per le europee "dipende da lui. Ovviamente e' argomento che mi appassiona poco ma, se proprio dovessi, dal punto di vistagli direi 'Ma stattene a casa che non ne vale la pena'" ha proseguito Zangrillo, ...

