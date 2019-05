Insigne e Raiola a casa di Ancelotti | patto con ADL | resta a Napoli!

Cessione Insigne - Raiola si è incontrato col giocatore : Cessione Insigne – Settimane calde in casa Napoli sul fronte mercato. Se in entrata pare essere tutto fatto per Jordan Veretout, con il francese che lascerà la Fiorentina per accasarsi all’ombra del Vesuvio, è in uscita che la situazione sembra essere decisamente più delicata. Inutile girarci intorno, tutta l’attenzione è focalizzata sul futuro di […] L'articolo Cessione Insigne, Raiola si è incontrato col ...

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Il Mattino – Incontro Insigne-Raiola - l’agente ridimensiona le aspettative : il retroscena : Il Mattino sull’Incontro Insigne-Raiola: Incontro Insigne-Raiola, l’edizione odierna de Il Mattino scrive sul faccia a faccia tra l’agente e l’attaccante napoletano. Il meeteng si è tenuto ieri e il giocatore ha fatto il punto della situazione relativamente alle eventuali offerte e possibilità di calciomercato. Il Napoli, come ormai noto, chiede 100 milioni per il suo attaccante. “Un vertice annunciato già da ...

Gazzetta - Lozano è la carta per sbloccare la cessione di Insigne : Raiola punta di abbassare le pretese di ADL : Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il caso Insigne si intreccia con il futuro di Hirving Lozano : 'Nella chiacchierata prevista con il diesse napoletano, Raiola discuterà anche della questione Lozano. L'attaccante messicano fa ...

Il Mattino – Insigne-Napoli - incontro ADL-Raiola : il procuratore farà una richiesta al patron. Sull’infortunio… : Insigne-Napoli, Il Mattino annuncia un incontro ADL-Raiola: “Solo una coincidenza. Antipatica, ma una coincidenza. D’altronde il Caso decide tutto e tutto governa. La maledizione dell’affaticamento muscolare aleggia come un corvaccio nero e colpisce, ancora una volta in questa stagione, Lorenzo Insigne. Nulla di particolarmente grave, ma il capitano azzurro – da quanto trapela da Castel Volturno – ha assistito ...

