Dl crescita | nessun rimborso ai “cervelli” tornati in Italia che hanno pagato tasse in

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Gli scienziati e ricercatoriindall’estero e “stangati” dall’Agenzia delle Entrate non riceveranno alcunnel caso abbiano giàle cifre richieste dal fisco. Questo nonostante il decreto, pubblicato martedì sulla Gazzetta ufficiale, metta una pezza al pasticcio degli accertamenti avviati nei confronti dei “cervelli” di rientro che avevano beneficiato del regime fiscale di favore previsto da una legge del 2010 pur non essendosi iscritti all’Aire mentre erano all’estero. A specificarlo è lo testo dl, che al comma d dell’articolo 1 sancisce: “Non si fa luogo, in ogni caso, aldelle imposte versate in adempimento spontaneo“. Una beffa, dunque, per quanti si sono affrettati a pagare imposte aggiuntive e sanzioni dopo aver ricevuto dalle Entrate una lettera di contestazione che ...

