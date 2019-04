Piccolo intervento per il Cav | operazione riuscita | sta bene

ilgiornale

(Di martedì 30 aprile 2019) Angelo Scarano L'è riuscito e presto il leader di Forza Italia sarà dimesso tra pochi giorniEra il candidato e il protagonista più atteso della giornata ma un'per occlusione intestinale ha bloccato Silvio Berlusconi in ospedale, al San Raffaele di Milano. La decisione di operare è arrivata dopo un lungo consulto tra i medici del Cavaliere sull'opportunità di unin anestesia totale. Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva, reparto gestito dal suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo.L'è riuscito e presto il leader di Forza Italia sarà dimesso. "Il presidente Silvio Berlusconi nella notte del 29 aprile ha accusato sintomi addominali - fa sapere una nota -. Una tomografia computerizzata ha rilevato uno stato occlusivo a carico delintestino". Il presidente Berlusconi "è stato sottoposto in serata a laparoscopia ...

