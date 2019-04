Con le ali Honor View 20 | una bella sorpresa da maggio

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali Contro Guendalina Tavassi : "Con Cristian Imparato trash imbarazzante" : Valentina Vignali attacca Guendalina Tavassi. È successo in piena notte, dopo la lunga diretta del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cestista e influencer, infatti, si è scagliata contro la Tavassi, accusandola di aver fatto uno show "imbarazzante" durante il faccia a faccia con Cristian Imparato andato in scena nel corso della puntata. Ecco le dichiarazioni, riportate dal sito Chedonna.it:Che schifo, un vero schifo, ...

Alitalia - Fs scrivono a commissari : ad oggi no Condizioni offerta : Roma, 30 apr., askanews, - Ad oggi non ci sono le condizioni per attuare un'operazione di mercato. Le Fs, a quanto si apprende, hanno inviato a mezzogiorno la lettera ai commissari straordinari dell'...

Una moto per Vasco - Yamaha Consegna la Nove personalizzata : “Un pezzo unico come lui” : Una moto per Vasco da Yamaha. Queste le novità che arrivano direttamente dai canali social del rocker di Zocca, che si è mostrato entusiasta del nuovo gioiellino ricevuto nel giorno di Pasquetta e ideato pensando proprio a un pezzo unico come solo lui sa essere. La due ruote è stata completamente personalizzata per essere consegnata a Vasco Rossi, secondo un modello che deriva dalla Xsr9. La moto è stata concepita completamente a Rimini e ha ...

Dalla Germania : Milan su Caligiuri - doppia Concorrenza italiana : Secondo quanto rivelato da Sport Bild, il Milan sarebbe tra i club interessati a comprarlo nella prossima sessione del calciomercato. In Serie A anche Inter e Roma hanno messo il giocatore italo-...

Giro d’Italia 2019 : l’Italia cerca alternative a Vincenzo Nibali per i Grandi Giri. Esame per Formolo e MosCon - sorpresa Masnada? : Tutto pronto per un’edizione del Giro d’Italia davvero di altissimo livello: sarà una sfida apertissima, con davvero il meglio del ciclismo internazionale a lanciare l’assalto al Trofeo Senza Fine. Da Tom Dumoulin a Primoz Roglic, passando per Simon Yates, Miguel Angel Lopez ed Egan Bernal: tantissimi possibili protagonisti. Ovviamente non tralasciando la punta italiana, la stella del ciclismo tricolore: Vincenzo Nibali. Lo ...

Il lucchetto Xiaomi Con scanner delle impronte digitali : (Foto: Xiaomi) Il lucchetto Xiaomi con impronta digitale è una delle novità più interessanti che arrivano dalla Cina con una soluzione originale ed efficace a un prezzo più che abbordabile. Ci sono accessori che sono ancora piuttosto fermi alle loro versioni “primitive” e tra questi non possiamo che includere proprio i lucchetti. Questi dispositivi di sicurezza sono stati, dice la storia, realizzati per la prima volta alla fine del ...

BerlusConi al San Raffaele : il fratello Paolo e Lapo Elkann inContrano il Cavaliere : Maria Sorbi Poco prima delle 13 Paolo Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele dove è ricoverato il fratello Silvio. Al nosocomio anche Lapo Elkann Poco prima delle 13 Paolo Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele dove è ricoverato il fratello Silvio. E qualche minuto fa è arrivato a portare sostegno all’ex premier Lapo Elkann, completo color tiffany, e cinquecento habart 595 parcheggiata all’ingresso. Sulle condizioni ...

Guendalina Tavassi al GF : la gaffe dopo il Confronto Con Imparato : GF 16: il marito di Guendalina Tavassi ha rovinato la sorpresa di Imparato? La scorsa diretta del GF 16 è stata all’insegna dei confronti tra i concorrenti di quest’edizione e gli opinionisti del salotto di Pomeriggio 5. In particolar modo ha fatto discutere il confronto tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato, che non è stato di certo tra i più pacifici di questo mondo. Ma cosa succedeva dietro le quinte del reality show di ...

Primo maggio all'insegna del 'Tipico d'eccellenza' Con i migliori prodotti italiani : La manifestazione si inserisce in un ricchissimo programma di manifestazioni e spettacoli organizzate, come da tradizione dall'amministrazione comunale di Termoli. "Ringraziamo in primis al Sindaco ...

Traditi dal navigatore - si ritrovano Con la macchina sulla scalinata del Battistero di Siena : Si sono ritrovati con la loro auto sulla scalinata del Battistero del Duomo di Siena. Tutta colpa del navigatore che stavano seguendo. È successo nella notte tra 29 e 30 aprile, intorno alle tre, a un 34enne di Rieti alla guida del veicolo con a bordo due donne, una 32enne romana e una torinese 44enne.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, il conducente della vettura stava seguendo il navigatore e non si ...

Ultimo giorno d'aprile Con temperature invernali in Abruzzo - -16.4 gradi ai Piani di Pezza : L'Aquila - Clima invernale in quasi tutto l'Abruzzo. All'Aquila capoluogo temperatura minima di 4 gradi. L'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' ha registrato una temperatura minima di -16.4 gradi in località Piani di Pezza (con stazione meteo a 1450 metri), nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila). In funzione, fino a domani, gli impianti sciistici del Centro Turistico del Gran Sasso a Campo ...

Sale il Pil nel primo trimestre : +0 - 2% «Italia non è più in recessione tecnica» Disoccupati giù - Tria : eConomia solida : Su base annua aumento dello 0,1%. L’Istat: recupero è ancora moderato, persiste la fase di ristagno dell’economia. Il Pil italiano è ancora del 5% inferiore ai livelli pre-crisi

Meteo - primo maggio Con forti temporali e grandinate : ciclone polare fino al weekend : primo maggio con forti temporali pomeridiani, e il forte maltempo perdurerà anche nel weekend. Ecco le previsioni Meteo fino al weekend: festa dei lavoratori sotto la minaccia di temporali e...

Pil - lavoro e debito. L'eConomia italiana batte - finalmente - un colpo : All'inizio del 2019 L'economia italiana ha registrato 'un moderato recupero che ha interrotto la debole discesa dell'attività registrata nei due trimestri precedenti', hanno spiegato dall'Istituto ...