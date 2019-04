Akihito | l’imperatore giapponese abdica a causa di problemi di salute

Akihito - l’imperatore del Giappone - ha abdicato : comincia l’era Reiwa : La cerimonia al Palazzo imperiale di Tokyo, di fronte a trecento dignitari e Shinzo Abe. «Sono stato fortunato». Domani Naruhito, nuovo imperatore, riceverà i Sacri Tesori

