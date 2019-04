Lite con Adani | Allegri si becca un Tapiro

Salario minimo - Di Maio : “Pd apre sulla mia proposta? Fa ridere è come un condominio in Lite” : “Le 5 proposte che per noi si devono approvare il prima possibile sono proposte che non abbiamo rivolte ad una forza politica di opposizione ma alla Lega. Il Pd è un condominio ed io non ho intenzione di mettermi a discutere con un partito che ha dentro 100 anime che si sono messe subito a litigare prima che chiarissi che la proposta era rivolta alla Lega”. Così il vicepremier Luigi Di Maio da Varsavia. L'articolo Salario minimo, Di ...

Ibrahimovic gol in MLS - esultanza provoca Lite con Onuoha. VIDEO : Zlatan Ibrahimovic è un cliente difficile per qualsiasi difensore. Lo sa bene adesso anche Nedum Onuoha, centrale del Real Salt Lake che, in occasione della sfida contro i Los Angels Galaxy, ha ...

Allegri contro Adani : viva la Lite in diretta tv che salva il calcio italiano dalle frasi fatte (e dalla noia) : Uno è l’allenatore della Juventus, abituato a vincere e ad essere intoccabile, allergico alle critiche. L’altro è un ex calciatore, diventato prima apprezzato commentatore televisivo e poi trasformatosi nella caricatura di un commentatore televisivo, tra arzigogolate elucubrazioni tattiche che nessuno riesce a seguire e telecronache improbabili (quello della “Garra charrua”, per intenderci). Insieme sabato sera hanno dato vita a una memorabile ...

Adani sulla Lite con Allegri : “E’ stato arrogante e maleducato. Non ho interesse a…” : Ai microfoni di Radio Deejay, il commentatore Sky Daniele Adani, è tornato a parlare della lite avvenuta in diretta con Massimiliano Allegri. Adani sottolinea che i suoi interventi sono finalizzati al pubblico che ascolta da casa e non per un suo interesse personale. Le parole dell’ex calciatore: “L’intervista con Allegri non poteva trattare solo il pareggio con l’Inter. Dovevano essere approfonditi altri argomenti ...

Lite Allegri-Adani - l’ex calciatore replica al tecnico bianconero : “maleducato e arrogante” : Adani torna sulla Lite con Allegri nel post Inter-Juventus: le parole dell’ex calciatore “Se incontro Allegri lo saluto? Ci mancherebbe che non lo salutassi, sono uno che non porta rancore. Ma per me è stato molto scortese, maleducato e arrogante“. Daniele Adani torna così sullo screzio avuto con il tecnico della Juventus in diretta tv dopo il pareggio dei bianconeri contro l’Inter. “Dicendo che chi non ha ...

Lite Adani-Allegri : una sconfitta per il calcio - entrambi hanno dato il cattivo esempio : La gara della 34esima giornata tra Inter e Juventus non ha deluso le attese, anzi, ha riservato spettacolo ed emozioni che hanno fatto divertire i tanti tifosi presenti sugli spalti. Peccato che a rovinare il grande match ci hanno pensato Adani e Allegri nel dopo gara, entrambi protagonisti di un acceso diverbio, con il tecnico bianconero che ha abbandonato l'intervista Sky. Anche nella passata stagione ci furono attriti tra i due Del big match ...

Xiaomi Mi A2 - Mi 8 Lite e Mi Band 3 scontatissimi sul Mi Store online italiano : Il Mi Store online italiano lancia una promozione, valida solo oggi, con ottimi sconti su Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi Band 3. L'articolo Xiaomi Mi A2, Mi 8 Lite e Mi Band 3 scontatissimi sul Mi Store online italiano proviene da TuttoAndroid.

Ciclismo - risultati ELite/Under 23 : Paolo Baccio domina in Veneto - la Zalf fa ancora doppietta con Ferri e Landi : Prosegue la stagione degli Elite/Under 23, con due gare di livello interregionale: in Veneto con la gara denominata “64^ edizione della M.O. Frare De Nardi” di Vittorio Veneto (TV) e con la 44^ edizione “ Gran Premio Montanino” in Toscana, in provincia di Firenze; Andiamo a scoprire i risultati. E’ un irrefrenabile Paolo Baccio ad aggiudicarsi la 64^ edizione della M.O. Frare De Nardi. Sesta vittoria della stagione per il Team Colpack, ...

Lite con Adani - Allegri si sfoga da Fazio : “Mancanza di educazione. Che fai - spieghi a me come si fa?” : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ospite a Che Tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, commenta così la Lite in diretta tv con Daniele Adani: “È una questione solamente di rispetto del lavoro, solo quello. Dopo una partita è normale che io debba rispondere. Se mi devo sorbire tutte le volte la ramanzina di tutte le cose che devo fare… allora no, sono umano. Che fai, spieghi a me come si deve fare?”. Video ...

Allegri sulla Lite con Adani : 'Mi sono arrabbiato perché continuano a spiegare cosa fare" : Uno degli argomenti più chiacchierati della 35esima giornata del campionato di Serie A è stata la lite accesa fra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, opinionista di Sky, nel post partita di Inter - Juventus, partita terminata 1 a 1. Un diverbio che ha portato il tecnico toscano ad esclamare la frase 'stai zitto' ad Adani, il quale ha risposto che quelle parole l'avrebbe dovute indirizzare a suo fratello. Allegri è ritornato sull'argomento, ...

Allegri torna sulla Lite in tv con Adani : 'Non si discute il lavoro altrui se non si è ferrati' : 'Mi sono arrabbiato ieri, oggi sono calmo': così Massimiliano Allegri ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' torna sulla lite di ieri con Daniele Adani nel dopopartita della sfida con la Juve. 'È ...

Allegri : 'Lite con Adani? Non si discute del lavoro altrui se non si è ferrati' : Lo sport e il calcio sono belli perché bisogna essere capaci di celebrare le vittorie ma anche di accettare le sconfitte. La Coppa è una maledizione? No, non lo è. Ci sono squadre che hanno impiegato ...

Lite Adani-Allegri - l’allenatore della Juventus è furibondo in conferenza stampa. E Spalletti ci scherza su : Dopo la Lite in diretta su Sky con Daniele Adani, Massimiliano Allegri è arrivato furibondo in conferenza stampa: “Mi hanno fatto arrabbiare, datemi un attimo che mi calmo”. Luciano Spalletti ci ha scherzato sopra coi giornalisti in sala: “Che gli avete detto, lo avete fatto incazzare?”. L'articolo Lite Adani-Allegri, l’allenatore della Juventus è furibondo in conferenza stampa. E Spalletti ci scherza su proviene da ...

Allegri - nervi tesi dopo Inter-Juve e la Lite con Adani : 'Non parlo più con nessuno' : Massimiliano Allegri nervoso nel post partita a San Siro dove Inter e Juventus hanno pareggiato 1-1, in uno degli anticipi della 34esima di Serie A. L'allenatore bianconero passa davanti a...