Danneggia quattro auto con un'ascia - poi minaccia il proprietario di una pizzeria. Arrestato in flagranza di reato : Il 52enne ha Danneggiato il lunotto di quattro auto con l'ascia in suo possesso. Poi è stata la volta del proprietario di una pizzeria.

Lo streaming una minaccia per Sony e PlayStation? "Potrebbe essere ma dobbiamo trasformarla in un'opportunità" : I giochi scaricati hanno rapidamente dominato PlayStation Now, dimostrando di avere il doppio del successo dei titoli in streaming sul servizio on-demand di Sony, riporta Gamesindustry.biz.PlayStation Now è stato lanciato come servizio streaming nel 2014 e Sony ha aggiunto l'opzione per scaricare i giochi dal suo catalogo solo nel settembre 2018. Come ha spiegato il chief financial officer di Sony Hiroki Totoki in una conference call la scorsa ...

Napoli - la denuncia di una 24enne : «Io - volontaria minacciata dal ras delle ambulanze» : «Qui comando io, te ne devi andare», e poi offese e minacce, persino di morte. È una volontaria, che presta servizio a bordo di ambulanze di una società privata,...

una 24enne denuncia : «Io - volontaria minacciata dal ras delle ambulanze» : «Qui comando io, te ne devi andare», e poi offese e minacce, persino di morte. È una volontaria, che presta servizio a bordo di ambulanze di una società privata,...

5G una minaccia per la Meteo? : Si parla spesso della rete 5G a volte ci viene fatto del “terrorismo-mediatico”, e/o si sconfina nella pseudoscienza. Con questo articolo non tratteremo argomenti riguardanti la salute della persona, poichè non ne abbiamo ne il titolo ne le competenze in materia per affrontare la questione dal punto di vista medico. Ma parleremo piuttosto di come questa nuova tecnologia, possa creare problemi con le previsioni meteo. N.B. ...

Conte sul caso Siri 'Confido di poterlo vedere già domani'. Ma Palazzo Chigi 'Incontro slitterà'. Salvini 'Nessuna minaccia per il governo' : ll presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla Cina torna sul caso Siri . E, dopo aver ribadito che se sarà necessario costringerà alle dimissioni il sottosegretario alle infrastrutture indagato ...

Usa - Fbi : Russia è ancora una minaccia : 1.23 La Russia continua a rappresentare "una minaccia molto significativa" dal punto di vista del controspionaggio. E' l'allarme di Christopher Wray,numero uno dell'Fbi,lanciato al Council of Foreign Relations.Wary ha dunque ribadito come Mosca abbia interferito anche nelle elezioni Usa di metà mandato dello scorso novembre. Sebbene non siano state intaccate infrastrutture elettorali, le elezioni di metà mandato del 2018 sono state definite da ...

Brindisi - 26enne si barrica in casa e minaccia di uccidersi con una bombola del gas : Momenti di paura ieri pomeriggio a Latiano, nel Brindisino, dove un ragazzo di 26 anni, le cui generalità non sono state ovviamente diffuse, ha minacciato di uccidersi con una bombola del gas. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane, che soffrirebbe di problemi psichici, si è barricato nell'abitazione di famiglia, situata in contrada Montepozzello, alle porte della cittadina Brindisina. A quel punto ha aperto la bombola del gas, ...

L’intelligenza artificiale spaventa gli americani : per il 57% degli elettori è una minaccia : Secondo un sondaggio condotto da ScottRasmussen.com, per il 57% degli elettori statunitensi l’intelligenza artificiale rappresenta in qualche modo una minaccia per la razza umana, mentre per il 16% è una minaccia molto seria. Gli elettori più giovani sono più preoccupati rispetto agli elettori con oltre 50 anni, e i repubblicani lo sono poco di più rispetto a democratici e indipendenti. L'articolo L’intelligenza artificiale spaventa ...

25 aprile - una festa minacciata : Con la deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria, in Piazza Venezia a Roma, Sergio Mattarella ha dato il via alle celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo. Con il presidente della Repubblica, erano presenti tra gli altri anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il sindaco di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola ...

Anticipazioni Un posto al sole : una nuova minaccia per Franco e Angela : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera 'Un posto al sole', che riescono a tenere alta la concentrazione del pubblico grazie alla presenza di nuovi cambiamenti. Gli ostacoli sono pronti a complicare la vita dei personaggi principali, che devono trovare un modo valido per uscire da situazioni drammatiche. Il prodotto televisivo viene trasmesso tutti i giorni della settimana al solito orario, alle ore 20:45. Gli spoiler ...

Populismo e violenza sono diventati una minaccia per gli affari : Milano . L'ascesa del Populismo rende più vulnerabile il business in Europa insieme con gli attacchi terroristici, che, nel 2018, hanno visto in crescita la matrice politica di estrema destra rispetto ...

Per via di una “minaccia realistica” sono state rinforzate le misure di sicurezza della scuola superiore di Columbine in Colorado e altre scuole della zona : La scuola superiore di Columbine è rimasta chiusa per alcune ore insieme ad altre scuole dell’area perché l’FBI stava indagando su quella che le autorità hanno definito “una minaccia credibile”. Le scuole hanno fatto sapere che gli studenti e il corpo

Per via di una “minaccia realistica” sono state aumentate le misure di sicurezza della scuola superiore di Columbine in Colorado e altre scuole della zona : La scuola superiore di Columbine è rimasta chiusa per alcune ore insieme ad altre scuole dell’area perché l’FBI stava indagando su quella che le autorità hanno definito “una minaccia credibile”. Le scuole hanno fatto sapere che gli studenti e il corpo