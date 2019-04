Salva-Roma,Salvini ripete:nessun regalo

marattin : La Lega è contraria al “Salva Roma” (che non aggrava di un euro i conti dello Stato) perché dice che aggrava i cont… - Agenzia_Ansa : 'Papà ha accoltellato mamma', si salva grazie alla figlia. Bimba di 12 anni chiama i carabinieri, donna soccorsa in… - TgLa7 : Veleni e tensioni tra Ms5 e Lega per i casi Siri e Salva Roma. Governo in bilico? -

"Regali a qualcuno non ne facciamo. Non ci può essere un intervento-Raggi quando ci sono tanti comuni italiani in difficoltà e che hanno bisogno. O si aiutano tutti oppure non ci sono cittadini di serie A o di serie B, così come non ci sono sindaci di serie A e di serie B". Così il vicepremieral giornale Radio Rai. Poi su un'eventuale crisi di governo ha detto:"No, no, abbiamo troppe cose da fare quindi figuriamoci se la Lega abbia vo glia di far saltare tutto questo".(Di martedì 23 aprile 2019)