Settimana d’arte a Milano

(Di lunedì 1 aprile 2019) È tutto pronto in città per lapiù artistica dell’anno dall’1 al 7 aprile. L’occasione è la fiera miart (dal 5 al 7 aprile, padiglione 3 di fieracity) frequentata da artisti, curatori, critici, appassionati, fashionisti, advisor, e soprattutto da collezionisti esperti e alle prime armi che arrivano ada ogni parte del mondo. Con la direzione di Alessandro Rabottini, la manifestazione presenta 186 gallerie provenienti da 19 paesi con opere di artisti moderni, contemporanei sia giovani che affermati e designer sia storicizzati che sperimentali. In poche parole ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra le gallerie new entry da tenere d’occhio: Cabinet, Corvi-Mora, Marian Goodman Gallery e Hauser & Wirth. Dopo la tappa obbligatoria in fiera non vi resta che fare un tour (de force) per le tante mostre in spazi pubblici, fondazioni e gallerie. Prima ...

