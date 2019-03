Scontri ultrà prima di Lecce-Pescara | due feriti gravi | bus a fuoco e superstrada chiusa

Lecce - Scontri ultrà prima della partita : due feriti gravissimi - bus a fuoco e superstrada chiusa : Sono due i feriti gravi finiti in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce durante gli contri tra tifosi nel pre-partita Lecce-Pescara del campionato di serie B in corso stasera allo stadio...

L'ultradestra di Vox sfila a Barcellona - Scontri con gli indipendentisti : Tensione e scontri hanno turbato un sabato di sole a Barcellona. Dove L'ultradestra nazionalista di Vox si è radunata con alcune migliaia di sostenitori guidati dal leader, Santiago Abascal, per imprimere alla campagna per le elezioni politiche del 28 aprile una zampata forte, in casa del nemico, per l'unità della Spagna e per chiedere che l'indipendentismo catalano sia stroncato con le maniere forti.Ad opporsi ai sovranisti, che ...

Scontri al termine della partita "Fasano-Altamura" : denunciati 11 ultras : Ai denunciati, 7 fasanesi e 4 altamurani, notificato dai Carabinieri anche provvedimento di Daspo. FASANO - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano, a conclusione di ...

Scontri Inter-Napoli : cinque condanne per la morte dell’ultras Belardinelli : Sky dà notizia delle prime condanne per gli Scontri avvenuti lo scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, all’esterno dello stadio Giuseppe Meazza, Scontri nel corso dei quali è morto Daniele Belardinelli, investito da una o due macchine. Sono cinque gli ultras condannati dalla Procura di Milano fino a questo momento. Lo ha deciso il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto ...

Scontri Inter-Napoli - condannati 5 ultrà. Sentenze da uno a tre anni di reclusione : Sono state inflitte cinque condanne agli ultrà protagonisti degli Scontri avvenuti lo scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli. Marco Piovella, ritenuto il capo dei Boys e conosciuto con il soprannome “Rosso”, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione. La pena maggiore è stata inflitta a Nino Ciccarelli, capo dei Viking, che dovrà restare in carcere per 3 anni e 8 mesi. reclusione anche per Alessandro Martinoli (3 anni), ...

Scontri Inter-Napoli : il pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per sei ultrà nerazzurri : La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a 5 anni e 8 mesi di carcere nel processo col rito abbreviato a carico di sei ultrà arrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta sugli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, in cui perse la vita Daniele Belardinelli. La pena più severa è stata chiesta dai pm per Nino Ciccarelli: 5 anni, 8 mesi e 10 giorni. Tre anni, otto mesi e 20 giorni è stata la ...

