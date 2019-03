L' Aquila soffre ma poi si impone contro Torino

basket.sportrentino

(Di domenica 31 marzo 2019) Ventiquattresima di campionato e Trento, dopo una partita che sembrava mettersi male, ritrova fiducia e va a vincere l'importante confronto, con il punteggio finale di 95 a 87. La cronaca: I cinque che entrano in campo sono: Gomes , Pascolo , Craft , Marble e Hogue . Il match inizia bene per Trento, con un canestro abbastanza fortunoso per Pascolo , che mette nel ferro un ...