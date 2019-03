' La Ue non riconosce la sovranità di Israele sul Golan' | così Mogherini

Lino Banfi a Verissimo sulla moglie malata : ‘Quando non mi riconoscerà più ci ripresenteremo’ : 56 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento sono tanti. Negli ultimi anni la moglie di Lino Banfi soffre di Alzheimer e lui non la lascia mai sola. “Mia moglie Lucia non sta benissimo, sente di più il bisogno di avermi vicino ” racconta a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo del 30 marzo “ho rinunciato ad un film da protagonista che dovevo girare in Germania, pagatissimo, per stare vicino a mia moglie perché non mi ...

Schiaffo del regime a Guaidó. “L’Italia non riconosce Maduro” : Il governo di Nicolas Maduro esce dall’angolo e lancia la controffensiva contro l’opposizione venezuelana, con una decisione che punta a mettere fuori gioco il suo avversario diretto, l’«altro presidente», Juan Guaidó. La «Contraloria general», una specie di Corte dei conti istituita dal chavismo, ha interdetto alla vita politica per 15 anni il pre...

Di Maio : l'Italia non riconosce Maduro : 21.58 "Il nostro governo non riconosce Maduro". In Venezuela "si vada a elezioni libere il prima possibile".Così il vice premier, Di Maio, da Washington. Nella sua visita di 2 giorni negli Usa ha incontrato i ministri Ross e Bolton e anche i big hi-tech della Silicon Valley. Di Maio ha poi rassicurato gli Stati Uniti che con la Cina non vi è alleanza geopolitica, replicando così alla delusione espressa dal Segretario di Stato Usa, Pompeo, che ...

Venezuela - Di Maio agli Usa : “L’Italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni libere” : L’Italia non riconosce Nicolas Maduro e la legittimità delle elezioni che si sono svolte in Venezuela. Il nostro Paese chiede quindi subito nuove elezioni libere”: questo il messaggio che il vicepremier Luigi Di Maio ha consegnato nelle mani del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. L'articolo Venezuela, Di Maio agli Usa: “L’Italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni ...

La legittima difesa è legge Salvini : "non si riconosce Far West" : La legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. E' questo il fulcro della legge che ha avuto il via libera definitivo Segui su affaritaliani.it

Venezuela firmerà con la Russia 20 accordi in aprile. Berlino non riconosce “ambasciatore” del presidente ad interim Guaidò : Il Venezuela e la Russia firmeranno in aprile oltre 20 accordi di cooperazione in settori di comune interesse. Lo ha rivelato oggi il presidente Nicolas Maduro. In una intervista a 'Channel One' di Mosca, il capo dello Stato Venezuelano ha detto: "In aprile si svolgera' una sessione di lavoro di alto livello riguardante la cooperazione intergovernativa. Firmeremo piu' di 20 documenti riguardanti economia, commercio, cultura, energia e ...

Contributi Inps non restituiti : prescrizione e come farli riconoscere : Contributi Inps non restituiti: prescrizione e come farli riconoscere prescrizione Contributi Inps non restituiti dall’ Inps Ruoli professionali, errori commessi in buona fede e versamento dei Contributi Inps: può accadere che questi ultimi non vengano restituiti, che i termini di prescrizione siano scaduti e che sia decisamente più difficile farseli riconoscere. La casistica è particolare ma sulla restituzione dei Contributi Inps la ...

"No alla doppia paternità". Trapani non riconosce la famiglia arcobaleno e in città scatta la protesta : ... guidato dal sindaco Giacomo Tranchida , Partito Democratico,, non ha riconosciuto la doppia paternità a una coppia gay che si era avvalsa negli States dell' utero in affitto per mettere al mondo due ...

Trapani - il Comune non riconosce la doppia paternità delle coppie gay : è polemica : Quattrocento firme contro la mancata registrazione del secondo genitore per un bambino nato negli Usa. Il sindaco dem Tranchida: "La legge non lo consente"

Giulia De Lellis spiazzata - la ragazza si lascia truccare ma non la riconosce : Un incontro del tutto inaspettato quello che racconta Giulia De Lellis nelle sue stories di Instagram. Mentre passeggiava per strada, la 23enne è stata avvicinata da una giovane donna che le ha ...

Seeing AI - l'app che permette ai non vedenti di riconoscere gli oggetti : In questo modo, gli utenti possono riconoscere il mondo che li circonda. Lanciata nel 2017 da Microsoft e disponibile solo per iOS, Seeing AI ha una nuova funzionalità che permette agli utenti di '...

Trapani - Villabuona : Il sindaco ha sbagliato a non riconoscere figlio di una coppia gay : E' il nostro modo di fare politica e dobbiamo prenderci carico delle famiglie, e considerare che sono tutte uguali. L'assessore Enzo Abbruscato ha fatto intendere che neanche a lui piacciono queste ...