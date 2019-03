Dario Argento | “Da Barbara D’Urso hanno fatto una bruttissima cosa con Asia”

Asia Argento dalla d'Urso - papà Dario : "Una cosa bruttissima" : Il regista commenta così l'ospitata della figlia a "Live - Non è la d'Urso", bersaglio di attacchi durissimi

Dario Argento : “Benigni ai David? Sembrava una caricatura. E’ apparso saltellando ed è subito sparito : non mi è piaciuto per niente” : Dario Argento, dopo la vittoria di un David di Donatello Speciale, si è lasciato andare nel corso di un’intervista a Un giorno da pecora, il programma di Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Nel suo mirino è finito, a sorpresa, Roberto Benigni, anche lui presente all’evento in onda su Rai1: “Ai David ieri ha fatto la solita pagliacciata, non mi è piaciuto per niente. Sembrava la caricatura di Benigni, è apparso ...

Dario Argento affonda Roberto Benigni : "Hai fatto la tua solita pagliacciata" : Il maestro dell'horror commenta la manifestazione cinematografica: "Mi sono un po' annoiato". E ne ha per tutti....

Dreadful Bond : avviata la campagna Kickstarter del nuovo titolo di Dario Argento e Clod Studio : Qualche giorno fa maestro del brivido Dario Argento ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco di Clod Studio per lavorare sul titolo horror Dreadful Bond.Ora è stata annunciata una campagna Kickstarter che punta a raccogliere 60.000 euro nell'arco di trenta giorni, tale cifra servirà a finanziare lo sviluppo della versione PS4 del titolo. Dario Argento ricopre il ...

Dario Argento : “Su Netflix o Amazon il mio prossimo lavoro” : In un'intervista rilasciata su Rai Radio 1 nella trasmissione Un Giorno da Pecora, Dario Argento ha svelato alcuni dettagli sulla sua prossima opera

Dario Argento : «La mia prima serie tv (per Netflix o Amazon)» : Dario Argento storyLa più bella del reamePrimi orroriPrimi amori (i libri)Un cicchetto con John HustonLeone e i suoi allieviSogni (o incubi) ispiratoriNotte al cimiteroPupazzi-maniaCome HitchcockGaleotto fu il setProfondo HopperIncidente «anagrafico»AutobiografiaSono passati sette anni da Dracula 3D, il suo ultimo film al cinema, e Dario Argento ha pensato di fare qualcosa di nuovo. Sull’onda di registi del calibro di Steven Soderbergh, ...

Dario Argento all'opera su un videogioco con un team milanese : Dreadful Bond è il nome del videogioco a cui Dario Argento sta lavorando assieme ad un team di sviluppatori milanesi.Come possiamo apprendere dalla pagina ufficiale del progetto, il re italiano dell'horror si è dato ai videogiochi e il progetto in questione vedrà la luce accompagnato da una campagna di raccolta fondi su Kickstarter.La campagna di raccolta fondi avrà inizio a metà mese, mentre a giudicare dai dettagli che trapelano il Dario ...