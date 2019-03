Neonata con pertosse deceduta a Bologna

Neonata in pericolo di vita trasportata da Olbia a Roma con un velivolo dell’Aeronautica Militare : : E’ atterrato intorno alle 19:00 di oggi 9 febbraio, a Ciampino, il velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Olbia una Neonata di circa due mesi di vita in gravi condizioni di salute. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Nuoro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i ...