La nuova vita di Alessandro Di Battista | un corso per falegnami | lo studio del Franco Cfa

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) 40 giorni di silenzio poi, all'improvviso,disu facebook racconta la sualontano dai riflettori: "Mi sono anche iscritto a undi falegnameria a Viterbo. So che dicendo questa cosa mi arriveranno delle prese per il c... enormi ma non me ne può fregare di meno". Annuncia di non volersi candidare alle europee, e racconta il suo futuro: "È fichissimo, di giornogli incastri a coda di rondine, la serailCfa e provo a scrivere qualcosa. È una bella, sto facendo quello che ho sempre sognato. Ma questo non significa che non dirò la mia quando sentirò che sarà necessario"."Sto scrivendo un libro. Lo chiamerò 'Politicamente Scorretto" annuncia poiDi. "Per me le forze politiche muoiono non solo per corruzione o per malapolitica ma perche' diventano troppo politicamente ...

Pontifex_it : Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cr… - Tg3web : Comincia una nuova vita per i #rifugiati siriani arrivati oggi in Italia grazie ai #corridoiumanitari di… - RaiDue : Un uomo di quarant'anni @NathanFillion abbandona la sua confortevole vita per diventare il debuttante più anziano d… -