Hanno distrutto la targa sulla ' panchina rossa' nel Palermitano

Quattro giovani indiani che avevano distrutto le colonne di un tempio indù Hanno dovuto rimetterle a posto : Si erano ripresi nell'atto di vandalismo, in un video diventato virale: hanno anche dovuto pagare una multa

Già scarcerati gli anarchici che Hanno distrutto Torino : È possibile che nella decisione del tribunale abbia pesato il fatto che gli arrestati non fossero persone di spicco nel mondo antagonista e fossero pressoché tutti incensurati: solo uno infatti ha un ...

“Super8 : i film che Hanno distrutto la Nuova Hollywood”. Livio Ricciardelli presenta il suo nuovo libro : Sarà presentato giovedì 14 Febbraio, alle ore 18,30, presso il BiblioThè di Via Celsa 5 a Roma, alla presenza, in qulità di relatore, del critico Ernesto Assante di Repubblica, il nuovo libro di Livio Ricciardelli, “Super8: i film che hanno distrutto la Nuova Hollywood” (Edizioni Efesto), che analizza la storia di 8 grandi flop commerciali del cinema, che hanno causato la scomparsa o l’offuscamento di molti giovani ...