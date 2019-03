Ebola avanza in Congo | superati 1000 contagi e oltre 650 decessi

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Il virus dell’continua a colpire in Africa Centrale. Secondo i dati del ultimo aggiornamento del ministero della Sanità della Repubblica Democratica, sono 1.044 i casi di(978 confermati e 66 probabili), 652 ie 325 le persone guarite. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) evidenzia nel suo ultimo report un picco dinegli ultimi 21 giorni con 121 casi registrati e il numero di operatori sanitari colpiti dal virus è salito a 78 (8% dei casi totali), compresi 27. L’attuale epidemia, la decima, è iniziata ad agosto dello scorso. Secondo uno studio pubblicato pochi giorni fa su ‘Lancet Infectious Diseases’, che ha intervistato 961 persone nelle zone delle città di Beni e Butembo (nel nord del Repubblica democratica del) “più del 25% delle persone intervistate nelle aree colpite ha detto di non credere che ...

