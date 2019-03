Cambiate partner ogni 5 anni per essere | finalmente | felici

dilei

(Di sabato 30 marzo 2019) Una vera e propria provocazione quella dello psicologo spagnolo Rafael Santandreu che ha espresso una sua personale opinione sulla monogamia di coppia: un concetto antiquato e reprimente.Per riuscire a trovare la veratà e sentirsi libere ed emancipate come donne il suo consiglio è quello di cambiare. Chiaro, non siamo un elettrodomestico con il timer da impostare, questa è solo un suo suggerimento ideale, un’indicazione temporale per farci avere un’idea della nostra grande libertà di scelta che, sempre più spesso, tendiamo a dimenticare.Noi donne, infatti, siamo abituate a voler a tutti i costi difendere il nostro amore con i denti, analizzandolo, cercando di rattoppare i “buchi” e di risolvere i problemi ma non sempre la strada è così facile da percorrere. A volte bisogna solo allontanarsi per stare meglio e basta.Quando non stiamo bene con una ...

