ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Lei è una mammae racconta molte cose della vita con il suo bambino. Il suo ultimo post è diventato virale perché racconta di un esperimento riuscito non proprio benissimo. Mrs. Mombastic aveva infatti promesso aldi confezionare un cappello di carta adie si è procurata tutto il necessario. Peccato che alla fine del lavoro, “l’opera” somigliasse di più a un organo genitale maschile: “Mio marito ha riso, io ho pianto”, ha raccontato lanel suo profilo Facebook.Il Mirror riporta molti commenti divertiti: “Miosi è presentato da me con questo unicorno”, commenta una mamma mostrando unamolto simile a quella del cappello. “Posso dare un consiglio per renderlo meno “penis like”?”, scrive un’altra mamma. “Tutto comincia nella nostra testa: poi in pratica di ...

FQMagazineit : Blogger vuole realizzare con le sue mani una sorpresa per il figlio a forma di giraffa. Ma il risultato è molto div… - Cascavel47 : Blogger vuole realizzare con le sue mani una sorpresa per il figlio a forma di giraffa. Ma il risultato è molto div… - TutteLeNotizie : Blogger vuole realizzare con le sue mani una sorpresa per il figlio a forma di giraffa. Ma… -