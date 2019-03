Berlusconi | si rivede Pascale | “Candidato? FI senza di lui non ce la fa Non sono

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) “Silviocandidato alle Europee? Nonmolto d’accordo, vorrei godermelo di più”.Così Francesca, compagna del leader di Forza Italia, che si è rivista pubblicamente all’assemblea del partito azzurro, con tutti gli amministratori locali e i parlamentari. “Forza Italiadi lui non ce la fa, affanna. Il suo destino è dedicarsi agli altri, quindi anche a questo Paese”, ha rivendicato.L'articolo, si: “Candidato? FIdi lui non ce la fa. Nond’accordo, vorrei godermelo di più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

