Da Mattarella il via libera alla Commissione parlamentare sulle banche | ma senza

Xi a Mattarella - intensificata amicizia Italia-Cina. Firmato il memorandum ‘Via della seta’ : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno Firmato a Villa Madama, a Roma, il memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell' "Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21 secolo. L'Italia è il primo Paese del G7 a siglare un accordo di questo tipo che, ...

Via della Seta - Mattarella regista dell'intesa : reciprocità e tlc fuori : ... insinuando il sospetto, appunto, che lo sbarco del presidente cinese a Roma, la firma del Mou, potesse spostare l'asse della politica estera italiana. Così non è. Mattarella ne è garante. E lo sarà, ...

Mattarella ALLA CINA 'VIA DELLA SETA A DOPPIO SENSO'/ Oggi Xi Jinping a Palermo : Il presidente DELLA repubblica, Sergio MATTARELLA, si è rivolto così al collega cinese Xi Jinping: "La via DELLA SETA sia a DOPPIO senso"

Via della Seta - Mattarella regista dell'intesa mette paletti ed esclude le Tlc : ROMA Come spesso accade nelle liturgie della diplomazia, a pesare è più il non detto, sono gli omissis, piuttosto che le dichiarazioni ufficiali. E, mai una volta, durante il faccia a...

Mattarella a Xi : «Dialogo sui diritti - Via della Seta strada a doppio senso» : Più cooperazione tra Italia e Cina, ma anche un auspicato confronto sui diritti umani. E scambi e investimenti che siano «a doppio senso, anche sulle idee». Nella prima giornata...

Mattarella incontra Xi Jinping : "Via della Seta a doppio senso" : "Con l'Italia - ha aggiunto - non c'è mai stato nessun conflitto, vogliamo consolidare la fiducia politica" e valorizzare "la collaborazione nei trasporti, nei porti, nelle infrastrutture. Siamo ...

Xi Jinping incontra Mattarella al Quirinale : 'La via della seta è una strada a doppio senso' : ... quindi in conclusione ha aggiunto: 'Guardando il mondo ci ritroviamo avanti un cambiamento epocale, la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per salvaguardare la pace e promuovere lo ...

Cina : Mattarella via della seta sia a doppio senso : "L'antica Via della seta fu uno strumento di conoscenza tra popoli e scoperte reciproche. La nuova Via della seta deve essere a doppio senso".

Mattarella incontra Xi Jinping : Via della Seta è a doppio senso : Roma, 22 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il suo omologo cinese Xi Jinping al Quirinale. Un incontro caratterizzato da grande cordialità, con ripetuti ...