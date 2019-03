Bmw | la nuova Z4 in prova su strada e in pista a Vallelunga

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) Dopo l'anteprima al Salone di Parigi, Bmw ha portato ine inlaversione della Z4, caratterizzata da un design aggressivo e filante, misure più generose e dal tettuccio solo in tela. All'esterno la modifica più evidente è la posizione dell'abitacolo, più centrale e meno vicino all'assale posteriore, che si traduce in una distribuzione dei pesi molto equilibrata 50/50, grazie anche a un telaio più lungo (8,5 cm) e largo (7 cm), ma con un passo più corto (-2,5 cm) e un baricentro più basso. Il risultato è una vettura estremamente performante in curva grazie anche a uno sterzo molto preciso e a una frenata potente e stabile anche alle alte velocità, come è emerso dalla prove in. Fluido e poco invasivo l'intervento dell'elettronica che non toglie nulla, anzi esalta, il piacere di guida, mentre il comportamento dinamico si può regolare su tre ...

