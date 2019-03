Abusi su minori | preti condannati ingiustamente Ma la loro innocenza non fa notizia

Abusi su minori - Papa vara nuove norme : obbligo di denuncia e prescrizione allungata : Con un Motu proprio e una nuova legge in materia, il Pontefice ha introdotto molti cambiamenti nell'ordinamento del Vaticano. Istituito l'obbligo di denuncia penale e contemporaneamente la perseguibilità d’ufficio dei reati su minori. Bergoglio infine impone che "venga rimosso dai suoi incarichi il condannato e che siano invece sostenute le vittime.Continua a leggere

Pedofilia - Papa Francesco vara un motu propriu. Obbligo di denuncia per chi sa di Abusi su minori e perseguibilità d'ufficio : Obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza ( tranne in confessione) di abusi ( sessuali e non, quindi anche maltrattamenti e violenze) su minori o su adulti vulnerabili. Procedibilità d'ufficio, competenza del sistema penale vaticano e della Gendarmeria. Prescrizione lunga (vent'anni) che nel caso di abusi su minori scattano a partire dal compimento dei diciotto anni. Divieto di intrattenersi da soli con minori per quanti ...

"Precedenti per Abusi sessuali su minori". Chi è l'attentatore senegalese : "Perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?". Non appena la notizia è arrivata al Viminale, Matteo Salvini si è messo subito al lavoro per "vederci chiaro". Perché, quanto successo questa mattina sulla strada provinciale 415 che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano, ha dell'incredibile. Il conducente di un autobus delle autolinee padane, un senegalese con precedenti per ...

Coprì Abusi sui minori - il Papa non rimuove il cardinale condannato : Città del Vaticano, 19 marzo 2019 - Il cardinale francese Philippe Barbarin rimane al suo posto. Almeno per ora resta arcivescovo di Lione, nonostante la condanna in primo grado a sei mesi, con la ...

Il cardinale Pell condannato a sei anni : colpevole di Abusi sessuali su minori - 'crimini efferati'. La sentenza nel sesto anniversario dell'... : ... per poi trasferirsi a Roma, cinque anni fa, nel 2014 dopo la nomina a capo della neonata segreteria dell'Economia. In Australia , nei giorni scorsi, ci sono state testimonianze pubbliche sul fatto ...

Il cardinale Pell condannato a sei anni : colpevole di Abusi sessuali su minori - "crimini efferati". La sentenza nel sesto anniversario dell'elezione di Francesco : L'ex "tesoriere" del Vaticano, il cardinale George Pell, è stato condannato a 6 anni di carcere, in Australia. Una sentenza tutto sommato mite, se confrontata al rischio massimo di 50 anni di prigione previsto per i 5 capi di imputazione per abusi sessuali su minori di cui è stato ritenuto colpevole. Ma si tratta di fatto, quasi di una sentenza "a vita" come ha sottolineato dal Chief Justice Peter Kidd , guardando il condannato, ...

Il City risarcirà minori vittime Abusi : MANCHESTER, 12 MAR - Il Manchester City ha istituito un fondo per risarcire i minori vittime di abusi sessuali mentre frequentavano la scuola calcio del club. La vicenda riguarda le indagini sulla ...

Jams - su Rai Gulp la prima serie italiana per ragazzi che affronta (bene) gli Abusi su minori : ...

Jams - su Rai Gulp la prima serie italiana per ragazzi che parla (bene) di Abusi su minori : ...

Loreto - Abusi su 2 minori in piscina : “Li ha avvicinati con la scusa di fare giochi d’apnea” : Un operaio di 48 anni è stato condannato a 4 anni di reclusione e al pagamento di un totale di 25mila euro di risarcimento per aver abusato di due bambini, una femmina di 13 e un maschietto di 11 anni, nella vasca idromassaggio della piscina di un centro sportivo di Loreto. In uno degli episodi contestati, l'uomo li avrebbe avvicinati con la scusa di fare giochi d'apnea per poi toccarli.Continua a leggere

Coprì Abusi su minori. Il cardinale Barbarin - condannato a Lione - si è dimesso : La vicenda che segna da anni la cronaca francese e sui cui è stato realizzato anche un film, 'Grace à Dieu' di Francois Ozon, uscito da pochi giorni nei cinema di Francia.

Francia - il cardinale Barbarin condannato per aver coperto Abusi su minori : E' arrivata questa mattina la sentenza del tribunale di Lione, in Francia, che condanna a sei mesi di carcere il cardinale Philippe Barbarin, accusato di aver coperto diversi episodi di abusi su minori. Gli stessi, sarebbero stati commessi a cavallo tra gli anni '70/ '80, dal sacerdote Bernard Preynat. Quest'ultimo, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, avrebbe compiuto numerosi atti espliciti nei confronti di scout minorenni. La ...

Il cardinale Philippe Barbarin - vescovo di Lione - condannato a sei mesi di carcere per aver coperto Abusi sui minori : L'arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin, 68 anni, è stato condannato a 6 mesi di prigione con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni '70 e '80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione.

Abusi su 4 minori - arrestati 2 uomini e 1 donna vicino a Taranto : Roma, 7 mar., askanews, - Tre persone, due uomini ed una donna, sono state arrestate in provincia di Taranto con l'accusa di violenza sessuale continuata in concorso con l'aggravante di aver commesso ...