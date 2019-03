Tesla Model 3 | a febbraio è stata l' elettrica più venduta in Europa e in Italia

Hacker trovano una falla nella Tesla Model 3 e vincono la macchina : Un'occasione di questo tipo si è presentata durante la rassegna organizzata dalla Zero Day Initiative, alla quale partecipano annualmente Hacker di tutto il mondo. È qui che Amat Cama e Richard Zhu, ...

Tesla Model 3 - violata da hacker professionisti. E Elon Musk gliela regala : Come dire, parafrasando una celebre citazione latina, “se non puoi sconfiggerli, alleati con loro”: e Tesla, questo, lo fa da ormai quattro anni. Mettere alla prova di hacker professionisti e invasivi i software delle sue vetture, finanziando in prima persona questo tipo di “ricerca informatica” e offrendo in palio premi sostanziosi. Una strategia controffensiva che l’azienda di Elon Musk ha messo in atto anche quest’anno, ...

I campioni del mondo di hacking sono riusciti a entrare in una Tesla Model 3 : I team finalisti della competizione Pwn2Own. Sulla destra il team Fluoroacetate composto da Zhu (al laptop) e Cam (in piedi dietro al compagno) (foto: Zero Day Initiative) Si è conclusa la competizione di hacking di alto profilo, Pwn2Own, appena tenutasi a Vancouver. Il contest, che è alla sua dodicesima edizione, è stato ideato e gestito da Zero Day Initiative (un programma che incoraggia gli addetti ai lavori nel campo della sicurezza ...

Tesla Model Y - prezzi a partire da 57 mila euro. Ma arriva solo tra 2 anni – FOTO : La nuova Model Y, crossover Tesla basato sulla stessa piattaforma della Model 3, in Europa avrà un listino che parte da 57 mila euro. E’ infatti questo il prezzo della “Long Range”, che inevitabilmente sale fino a 61 mila se si opta per la “Long Range Dual Motor” con due motori e trazione integrale, per arrivare a quota 70 mila se si sceglie la “Performance”, che alle dotazioni delle precedenti ...

Tesla Model Y - da oggi puoi configurarla e ordinarla (con 2000 euro) : (Foto: Tesla) Grazie al debutto del configuratore apposito sul sito localizzato nella nostra lingua, è possibile ordinare e personalizzare Tesla Model Y in Italia secondo le preferenze personali. La nuova vettura elettrica recentemente presentata da Elon Musk a San Francisco sarà a disposizione del Bel Paese nelle sue versioni a trazione posteriore con batteria di lunga durata (Rear-Wheel Drive Long Range), a trazione integrale con doppio ...

Tesla Model Y - In Italia a partire da 57.980 euro : A una settimana esatta dalla presentazione della Model Y, la Tesla ha ufficializzato i listini Italiani della nuova Suv compatta. Il quarto Modello della Casa di Elon Musk è già ordinabile in tre versioni con prezzi a partire da 57.980 euro: l'inizio della produzione è previsto per il 2021. Al lancio, come già visto per la Model 3, saranno disponibili unicamente le versioni Long Range, in questo caso con trazione posteriore o con l'integrale ...

Tesla - Prezzi aggiornati per tutti i modelli : Come annunciato, la Tesla ha aggiornato nuovamente i propri listini, introducendo nuove versioni e rincarando lievemente i Prezzi di alcuni modelli. Il costruttore californiano ha rivisto anche la propria offerta italiana, eliminando le varianti più performanti, le Ludicrous Performance, e la più economica delle Model S, la Standard Range. Nonostante l'incremento dei Prezzi, i listini risultano comunque nettamente inferiori a quelli in vigore ...

Mercato auto - la Tesla Model 3 è già l’elettrica più venduta d’Italia : Analizziamo il successo commerciale della nuova Tesla Mode 3 ad appena un mese dal suo debutto Il Mercato italiano delle auto elettriche è ancora piuttosto immaturo, considerando i numeri ancora esigui fatti dalle vetture a zero emissioni, ma negli ultimi tempi si sta smuovendo qualcosa di grosso grazie all’arrivo di nuovi ed interessanti Modelli. La novità di maggiore spicco è certamente il debutto sul Mercato italiano della nuova Model 3 ...

Tesla Model 3 - Con un aggiornamento migliorano le prestazioni : La Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento software che migliora le prestazioni di tutte le Model 3. Con il nuovo firmware 2019.8.2, installabile over-the-air, l'accelerazione e la velocità massima delle berline elettriche sono state incrementate. Oltre a questo le compatte possono ora sfruttare anche la funzione Summon, per muovere la vettura dall'esterno facendola uscire dai parcheggi più stretti, e la modalità Sentry, che tramite le ...

Tesla - che disastro! La nuova Model Y ha deluso le aspettative : Il potenziale successo di Tesla Model Y potrebbe erodere le quote di mercato della Model 3 Cattive notizie per la californiana Tesla. Il ribasso sul Nasdaq di New York ha addirittura sfiorato il 5% a causa della delusione del mercato in seguito alla presentazione della nuova Model Y. Ci si aspettava di più dal suv che in realtà non ha rivelato grandi sorprese: “Nel complesso, abbiamo trovato l’evento alquanto deludente e senza ...

Tesla Model Y - Tutti i dettagli della Suv elettrica : La Tesla Model Y si è fatta attendere anche nel suo giorno più importante, quello della presentazione ufficiale al Design Studio di Palo Alto, in California, durante la quale sono stati svelati anche i prezzi e le date d'uscita del nuovo Modello. Dopo un lungo countdown durato settimane, lo show di presentazione della nuova Suv elettrica è iniziato con oltre 20 minuti di ritardo, facendo scatenare l'ironia dei social: d'altronde, come ricordato ...

Tesla Model Y - svelato il Suv elettrico da 7 posti : Un debutto in grande stile per l'ultima arrivata di casa Tesla, la Model Y, è crossover compatto 100% elettrico. A dare i dettagli del nuovo Modello di Suv ecologico l'istrionico Elon Musk: sarà disponibile in varie configurazioni ma quello che è importante è la durata della carica, la Model Y può infatti percorrere fino a 450 chilometri prima di richiedere una ricarica delle batterie. Musk ha poi annunciato i prezzi che partono da 39mila ...