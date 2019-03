Terminata la prima visita all' estero di Xi Jinping Le relazioni Cina-UE s' imbarcano

italian.cri.cn

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nel corso di un incontro con i leader francesi, Xiha sottolineato che le-Francia dovrebbero seguire la strada giusta, in la fiducia reciproca politica funga da chiave, la ...

iosultuitter : RT @chilhavistorai3: La puntata del mercoledì in prima serata in diretta con Federica Sciarelli è terminata, appelli ed emergenze di #chilh… - emanuelecarioti : RT @chilhavistorai3: La puntata del mercoledì in prima serata in diretta con Federica Sciarelli è terminata, appelli ed emergenze di #chilh… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: La puntata del mercoledì in prima serata in diretta con Federica Sciarelli è terminata, appelli ed emergenze di #chilh… -