Spagna | i genitori del piccolo Julen morto nel pozzo | ' Gli daremo un fratellino'

(Di giovedì 28 marzo 2019) Idel, il bimbo di due annidopo essere caduto accidentalmente in unnei pressi di Totalàn, vicino Malaga, in, per la prima volta hanno parlato della loro situazione, e lo hanno fatto sull'emittente televisiva iberica Antena 3, al programma Espejo Publico. Jose Rosselò, e sua moglie Victoria, sono apparsi alle telecamere ancora estremamente provati da quanto hanno dovuto subire in quelle due settimane di ricerca del bimbo, trovato poi esanime. In collegamento con lo studio dalla stessa Malaga, i due hanno spiegato che stanno provando ad avere un altro figlio, questo perché avevano fatto una promessa a, quella appunto di dargli un. Per la coppia si tratta del secondo lutto in pochi anni, poiché avevano perso già un altro bambino in circostanze tragiche....

