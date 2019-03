Sicilia | l’Ars boccia la legge sulle quote rosa Ma approva quella per aumentare gli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) No alle quota. Sì a 355 posti da assessori in più nelle giunte dei comuni. In una sola giornata l’Assemblea regionalena chiarisce come immagina il futuro della politica: con più poltrone da spartire, ma a patto che siano occupate dagli uomini. E lo fa in modo trasversale, nel senso che le leggi in questione sono votate da tutti: una anche dal Movimento 5 stelle. Sono stati i grillini, infatti, a presentare l’emendamento che ha soppresso l’articolo 1 del disegno disulla composizione delle giunte comunali in. Solo che quell’articolo prevedeva l’obbligo di garantire almeno il 40 percento di rappresentanza di genere nelle città con più di 15mila abitanti.Ko col voto segreto – “Per fare ere le donne non serve una, basta candidarle in posizioni utili all’elezione”, ha sostenuto Giancarlo ...

