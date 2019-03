Monolith è alla ricerca di personale per sviluppare un nuovo capitolo di The Legend of

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) I ragazzi di(creatori della saga di Xenoblade Chronicles), hanno recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per assoldare programmatori, designer, technical artist ed altre figure per lavorare su untitolo di Theof Zelda.Come riporta Siliconera, questa non sarebbe la prima volta che il team lavora su un titolo della saga, basti pensare a Theof Zelda: Breath of the Wild e Theof Zelda: Skyward Sword.possiede al momento tre diversi studi in Giappone, quello di Tokyo è il principale e si concentra sullo sviluppo dei titoli Xenoblade, ha inoltre dato uno mano al team di sviluppo di Theof Zelda: Breath of the Wild. Il secondo si trova a Kyoto ed ha affiancato Nintendo in titoli come Splatoon ed Animal Crossing mentre l'ultimo si trova ad Iidabashi ma al momento non sappiamo di cosa si stia occupando.Attualmente lo studio sta ...

