Milan | faccia a faccia Kessiè-Gattuso | multa e chiarimento | ma con la Sampdoria rischia

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proposta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Volevamo regalare un’altra notte speciale a Milano. Non facciamo calcoli per il futuro” : C’è gioia, ma anche necessità di mantenere il mirino ben puntato sulle ultime quattro partite contro Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce e Anadolu Efes, nelle dichiarazioni che escono da qualsiasi bocca targata Olimpia Milano dopo la vittoria sull’Olympiacos. La prima notte veramente importante di questo finale di stagione regolare è terminata bene, ma ce ne sono altre quattro da vivere col fiato sospeso all’ombra del Duomo, ...

Stadio - Inter e Milan unite : "Facciamolo in tempi brevi" : Alessandro Antonello e Paolo Scaroni Paolo Scaroni, presidente del Milan e Alessandro Antonello, ceo Corporate dell'Inter spingono verso il futuro. In cantiere c'è il progetto che cambierà volto a San ...

Stadio - Inter e Milan unite : "Facciamolo in tempi brevi" : Noi, a Milano, capitale del calcio mondiale, dobbiamo prendere le esperienze migliori al mondo e metterle tutte nel nostro nuovo Stadio'. Gasport

Salvini : «Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano» : «Non mi piacciono i mercenari» “Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna. Non mi piacciono i mercenari”. Parola di Matteo Salvini a Rtl. Una esternazione che accomuna un po’ Salvini ai tifosi del Napoli che così risposero al pipita che laciava Napoli per la Juventus. Un po’ meno quelli bianconeri perché il sostituto di Gonzalo fu Cristiano Ronaldo. Del Resto di atteggiamenti ...

