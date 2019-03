Mercantile dirottato è in acque maltesi

Tensione per il Mercantile dirottato dai migranti : è in acque maltesi - ad attenderlo le navi militari : Stato di allerta anche a Lampedusa dove la nave con 108 migranti a bordo potrebbe fare rotta. Ma Salvini li ha già avvisati: "Sono solo pirati, l'Italia la vedranno solo con il cannocchiale"

Tensione per il Mercantile dirottato dai migranti è a poche miglia da Malta - ad attenderlo le navi militari : Cronaca Stava tornando in Libia, 108 migranti dirottano mercantile dalla nostra inviata ALESSANDRA ZINITI Ore, peraltro, in cui i trafficanti hanno ripreso a mettere in mare un gommone dietro l'altro.