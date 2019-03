Il decreto sul Reddito di cittadinanza e “quota 100” è stato convertito in legge

Il decretone diventa legge. Di Maio esulta e attacca Zanda : "Bella la sinistra falce e cashmere" : Luigi Di Maio esulta per l'approvazione al senato del Decretone, e attacca il Pd nominando "quello che mi dicono essere il tesoriere", Luigi Zanda nominato dal nuovo segretario Zingaretti. Su Facebook il vicepremier scrive: "Oggi al Senato abbiamo approvato definitivamente il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Noi abbiamo approvato due misure per un nuovo modello di welfare e andiamo verso il taglio degli stipendi dei parlamentari. Qualcun ...

Donald Trump firma il decreto di riconoscimento della sovranità di Israele sulle Alture del Golan : Parlando a fianco del presidente americano Donald Trump il premier ha elogiato la politica della Casa Bianca. "Israele non ha mai avuto un amico migliore" del presidente statunitense Donald Trump, ...

Reddito di cittadinanza - il governo pone la fiducia sul decretone : Roma, 19 mar., askanews, - Il governo ha posto la questione di fiducia sul decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100. Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo ...

Il Governo mette la fiducia sul decretone : Il Governo pone alla Camera la questione di fiducia sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100 in materia pensionistica. Lo annuncia nell'Aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.

Rinnovo della GACS sarà inserito nel decreto sulla Brexit : Nel 2019 sono attese transazioni su crediti deteriorati per circa 50 miliardi, livello di assestamento dopo il picco dello scorso anno. Una delle principali determinanti di questi volumi è sicuramente da ricercarsi nella Garanzia Sugli Attivi Cartolarizzati (GACS). Si tratta di una formula di garanzia su alcune classi di titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione, che attenuano significativamente gli oneri da cessione per gli istituti di ...

decreto Sblocca cantieri - nuovo scontro M5S-Lega sul condono edilizio : Su una cosa sicuramente i due alleati sono d'accordo: sulla necessità di accelerare la realizzazione dei lavori nella speranza di mettere in moto l'economia e la crescita nel 2019 di fronte al ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - alla Camera la discussione generale sul decretone. Segui la diretta : Al via nell’Aula della Camera la discussone generale sul decretone, che contiene le norme sul Reddito di cittadinanza e sulla quota 100 in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E’ possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia. L'articolo Reddito di cittadinanza e quota 100, alla Camera la discussione generale sul decretone. Segui la ...

Governo al lavoro sull'economia fra decreto sblocca cantieri e nuovo Def : decretone da domani in aula alla Camera per il voto. Prossima scadenza per Il Governo il 10 aprile per la presentazione del Def. Il ministro Tria porterà in Consiglio dei ministri un pacchetto di ...

Riforma pensioni - Quota 100 : decretone alla Camera - in arrivo modifiche sul Tfs statali : E' passato all'esame alla Camera il maxi decreto unico che contiene interventi in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Dopo il via libera ottenuto da Palazzo Madama, il testo dovrà ricevere l'ok dalla Camera per la conversione in legge definitiva che dovrà avvenire entro il 29 marzo, ovvero, dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del decretone. Il Senato approva il decretone Sono ancora tanti i nodi da sciogliere ...

Primo sì al decretone : il Senato si infiamma tra gilet azzurri e insulti : Mancano all'appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro dell'Economia all'appello in quest'aula, e ne capisco l'imbarazzo', dirà l'ex premier. Che interviene al posto del capogruppo 'per ...

Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e “quota 100” : Mercoledì mattina il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e “quota 100”, con 149 voti a favore e 110 contro. Ora il decreto legge dovrà essere approvato anche dalla Camera, dove Lega e Movimento

decretone - ok stop pensione a condannati per mafia e latitanti : risorse alle vittime. Oggi il voto al Senato sul testo : Primo passo verso l’approvazione definitiva del Decretone. Il provvedimento del governo che istituisce reddito di cittadinanza e quota 100, le due misure fondamentali per gli alleati Lega-M5s, sarà votato in giornata a Palazzo Madama. I lavori si sono aperti alle 9.30 con le prime dichiarazioni di voto. Poi passerà a Montecitorio. Il governo ha scelto di non mettere la fiducia e quindi sono stati esaminati i singoli emendamenti. Intanto ...