Gigi Buffon papà a tempo pieno con i suoi bimbi

Alena Seredova e il figlio che somiglia tanto a Gigi Buffon : Spesso può capitare a chiunque di postare sui social una foto mentre si è in partenza per una vacanza. Magari quando si è ancora in aeroporto, con il viso felice e nell'animo già quel sentimento di ...

Video papera Buffon/ Gaffe di Gigi in Psg-Man Utd che spiana la strada a Lukaku : Il Video della papera di Gigi Buffon in Psg-Manchester United fa il giro del web e come sempre quando sbaglia un grande suscita scalpore.

Calcio - Gigi Buffon immortale : rinnova il contratto col PSG - giocherà fino a 43 anni : Gigi Buffon è immortale e giocherà fino a 43 anni! Il portiere, infatti, ha prolungato il contratto con il PSG e dunque resterà a Parigi per altre due stagioni visto che ha siglato un rinnovo di un anno con opzione sul secondo. L’ex numero 1 della Juventus, questa sera impegnato contro il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League, si è trovato molto bene nella capitale francese ed è stato apprezzato dalla ...

Gigi Buffon rinnova col PSG : giocherà sino a 43 anni : Gigi Buffon ed il Paris Saint Germain ancora assieme per un anno più opzione per un altra stagione: i dettagli Infinito Gigi Buffon, il portiere del PSG ha deciso di comune accordo con il club di rinnovare il proprio contratto per altri due anni, con la formula dell’1+1: contratto annuale con opzione per il rinnovo nella stagione successiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 l’accordo ci sarebbe già, mancherebbe infatti ...

Juventus - Gigi Buffon rivela un retroscena di mercato - : L'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon in un'intervista a BT Sport ha raccontato alcuni retroscena di mercato riguardanti la sua carriera : 'Quando ero un ragazzo e giocavo nel Parma, il tecnico del Manchester United Alex Ferguson mi ha fatto seguire per due o ...

Alena Seredova pubblica la foto del figlio : la somiglianza con Gigi Buffon è impressionante : Alena Seredova pubblica regolarmente foto della sua vita quotidiana su Instagram dove non mancano scatti in cui la vediamo allenarsi, col fidanzato Alessandro Nasi o con Louis Thomas e David Lee. Proprio l’ultima immagine che ha pubblicato poco prima di volare chissà dove in vacanza con i figli ha scatenato una valanga di commenti: in particolare a attirare l’attenzione del popolo del web è stato il figlio più piccolo dell’ex modella ceca e di ...

Astori - il commovente pensiero di Gigi Buffon - : Fiducia che il mondo possa essere migliore, cambiato da persone che hanno le sue caratteristiche. Quindi per me rivederlo nei miei pensieri è sempre una carezza all'anima '. L'attuale capitano dei ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Donnarumma : da Gigi a Gigio - è l’erede naturale di Buffon [VIDEO] : “Oggi il nostro speciale 9⃣9⃣ compie 20 anni: tanti auguri @Gigiodonna1! ”, con questo messaggio di Twitter il Milan fa gli auguri al suo portiere, Gigio Donnarumma. I rossoneri stanno attraversando un momento molto importante in campionato, i rossoneri sono reduci da una serie di vittorie consecutive ed adesso anche il terzo posto è a portata di mano. I tifosi sono finalmente entusiasti di questa squadra, gli ...

Gigi Buffon come Valentino Rossi - la giovinezza non ha età : “il nostro segreto? Vi dico qual è” : Il portiere del Paris Saint-Germain ha festeggiato da poco 41 anni, ma continua la sua carriera senza fissare alcun limite Valentino Rossi compie oggi 40 anni, Gigi Buffon invece ha già tagliato il traguardo dei 41. Nessuna voglia di smettere, anzi entrambi continuano a vivere sulla cresta dell’onda senza curarsi del tempo che passa. AFP/LaPresse Se il Dottore ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, il portiere del PSG ha ...

Calcio - Gigi Buffon non ne vuol sapere di ritirarsi : “Voglio continuare a divertirmi ed essere utile alla squadra” : Gianluigi Buffon ieri sera ha visto il suo PSG vincere per 0-2 in casa del Manchester United nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League senza essere chiamato in causa più di tanto dai Red Devils. Il portiere italiano oggi ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” della gara e del suo futuro, con una battuta sul giovane rampante della Roma, Zaniolo. Il portiere ex Juventus ha analizzato le chiavi del successo ...

Ilaria D’Amico ed il rapporto con Buffon : “Gigi in tv al mio fianco? Può darsi ma…” : Ilaria D’Amico ha parlato del suo rapporto con Gigi Buffon, il quale sta pensando a cosa fare dopo aver concluso la carriera da calciatore Ilaria D’Amico è uno dei volti della tv più apprezzati in ambito calcistico. Il suo legame con Gigi Buffon ha acuito ulteriormente il suo accostamento al mondo del pallone, anche se ad inizio carriera la bella Ilaria si occupava di tutt’altro. Ai microfoni di Grazia, la D’Amico ...

Gigi Buffon compie 41 anni - festa di compleanno con Ilaria D'Amico e la famiglia allargata : Gigi Buffon compie 41 anni e festeggia assieme a Ilaria d?amico e la sua famiglia allargata. Gigi, come riportato da Leggo.it, è passato dalla Juventus al Paris Saint Germain ma per il...

Ilaria D’Amico e le sorprese d'amore di Gigi Buffon : Lui gioca a Parigi, sponda PSG, e lei vive a Milano, eppure l'amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon è ancora fortissimo. A rivelarlo la stessa conduttrice Sky, dalle pagine di Grazia. “Mi fa spesso sorprese. Per il primo Natale passato insieme mi ha scritto un papiro con la storia di noi due. Bellissimo. Dopo quello ne sono seguiti molto altri”. “Non siamo i tipi bravi a fare regali nei giorni giusti, magari capita di farceli per caso, ...