Facebook mette al bando il suprematismo bianco Ma l’odio online non vive solo sui social

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019)questa volta pare voglia fare sul seriondo altutti i contenuti che fanno riferimento al nazionalismoe ai gruppi di suprematisti bianchi. La svolta avviene dopo la strage nelle moschee in Nuova Zelanda, il cui autore aveva postato su Twitter e altrimedia un manifesto suprematista, filmando in diretta un video della strage proprio su. Ildi Mark Zuckerberg aveva in passato consentito alcuni contenuti nazionalisti bianchi che non considerava razzisti, compreso il permesso per gli utenti di richiedere la creazione di Stati etnici bianchi. L’intento è quello di migliorare e velocizzare i sistemi di machine learning per l’eliminazione di determinati post. Si parla di una collaborazione con Life After Hate, un’organizzazione fondata da ex estremisti violenti che fornisce interventi di crisi, istruzione, gruppi di supporto e ...

tatianabasilio1 : Un voto storico al parlamento europeo. La direttiva che mette al bando la plastica monouso è stata approvata anche… - PediciniM5S : Corte Ue condanna Italia per 44 discariche non in regola. Oltre la metà delle discariche, ben 23, si trovano in… - vivar : La svolta di Facebook, che mette al bando il 'suprematismo' -