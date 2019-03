Euro Zona | massa monetaria M3 in aumento a febbraio

Draghi : rischi al ribasso per l'Eurozona - Bce pronta ad agire : Da segnalare anche le parole del ministro dell'Economia Tria : il deficit dell'Italia è sotto controllo, ma dobbiamo tagliare il debito. non possiamo avere una stretta alle nostre politiche fiscale a ...

Draghi : 'Rischi al ribasso nell'Eurozona - ma la Bce non è a corto di munizioni' : La Bce si aspetta che la crescita dell'Eurozona "ritorni gradualmente" a un ritmo vicino al suo potenziale, ma i rischi "rimangono orientati al ribasso". Per questo motivo "la nostra politica ...

Draghi - BCE pronta ad intervenire con peggioramento economia Eurozona : ... affermando che la Banca Centrale Europea è pronta a studiare misure per mitigare gli effetti collaterali dei tassi di interesse negativi , che favoriscono l'economia ma comprimono gli utili delle ...

Scacchi - Europei 2019 - 8a giornata : battaglia sempre più incerta nella zona di testa. Seconda vittoria in fila di Basso - si riscatta Vocaturo : Otto turni giocati, tre da mettere in scena e tutto ancora da decidere nella zona alta ai Campionati Europei individuali di Scacchi in corso a Skopje, Macedonia del Nord. Continuano ad arrivare patte tra i quattro leader, e così a Nils Grandelius (Svezia), Kacper Piorun (Polonia), Maxim Rodshtein (Israele) e Andrey Esipenko (Russia) torna ad aggiungersi Vladislav Artemiev (Russia), il primo favorito del torneo tra i partecipanti e oggi ben ...

Euro piatto su timidi segnali ottimismo zona Euro - tensioni da obbligazionario : euro poco mosso in area 1,13 sul dollaro dopo l'indice Ifo di ieri che ha mostrato un timido segnale di ripresa nell'economia della zona euro, in un quadro in cui però le indicazioni che giungono dai mercati obbligazionari continuano a creare tensioni agli investitori.

I timori di recessione per l'Eurozona sembrano ingiustificati : ... abbiamo visto una serie di commenti preoccupati che queste sacche di debolezza siano in effetti il proverbiale 'canarino nella miniera' per l'economia generale in Europa e per l'eurozona in ...

L'Eurozona continua a rallentare - ma sono le banche ad affossare Milano : Milano. Avvio di seduta contrastato per i mercati europei, prima positivi sulla scia di Wall Street (dove ieri hanno debuttato con grande successo i jeans Levi's) e delle Borse asiatiche (sempre in attesa di svolta sui negoziati Stati Uniti-Cina), poi in decisa retrocessione dopo i dati negativi del

Zona Euro : con il calo del manifatturiero - economia perde vigore : Quest'ultima contrazione degli ordini in giacenza è stata la più forte da novembre 2014 e ha indicato lo stato di sovracapacità produttiva dell'economia. La crescita occupazionale è conseguentemente ...

Zona Euro - cresce il surplus delle partite correnti : La bilancia delle partite correnti dell'EuroZona chiude il mese di gennaio con un surplus di 36,8 miliardi di Euro, in forte aumento rispetto all'avanzo di 16,2 miliardi di dicembre. Il dato risulta ...

Indice Pmi manifatturiero Eurozona sempre più in contrazione : Roma, 22 mar., askanews, - Nuovi peggioramenti dell'attività delle imprese nell'area euro, zavorrata dalla contrazione dell'industria manifatturiera che naviga su valori ai minimi da 6 anni a questa ...

L'economia dell'Eurozona continua a perdere vigore. Pesa manifattura : L'economia dell'Eurozona di marzo continua a perdere vigore, indicando soltanto una leggera espansione dovuta al calo più forte degli ultimi sei anni del settore manifatturiero. Il terziario sta ...

L’invecchiamento della popolazione rallenta l’economia : l’Eurozona come il Giappone : La stagnazione economica e l'inflazione sono direttamente collegate all'invecchiamento della popolazione. Lo afferma uno studio di PIMCO, azienda americana che gestisce investimenti internazionali. Le cause del "decennio perduto" Giapponese si starebbero manifestando anche nei paesi dell'Eurozona, e sono da ritrovare in una popolazione sempre più anziana, che non è più forza lavoro e grava sulla spesa pubblica.Continua a leggere

Euro Zona - migliora la fiducia consumatori a marzo : In ripresa la fiducia dei consumatori Europei, secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea, DG ECFIN,. La stima flash del ...

Bce - “Italia unico Paese dell’Eurozona che ha bisogno di un avanzo primario per stabilizzare o ridurre il debito/pil” : L’Italia è l’unico Paese dell’Eurozona ad avere bisogno di un avanzo fiscale primario, cioè di una differenza positiva tra spesa pubblica ed entrate al netto degli interessi sul debito, “per stabilizzare o ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil“. Questo perché il differenziale fra tasso di interesse e tasso di crescita è positivo. E’ quanto emerge dal bollettino mensile della Bce. L’istituto guidato da Mario Draghi ricorda ...