Bollette | in netto calo tariffe di gas | -9 | 9% | e luce | -8 | 5%

tuttoperlei

(Di giovedì 28 marzo 2019) ... in particolare dopo la crescita del mercato del Gas Naturale Liquido, Gnl,, con la materia prima che viene venduto in giro per il mondo trasportato via nave. A cascata, l'andamento del prezzo del ...

CPettiti : RT @greenMe_it: Bollette gas e luce in netto calo: quanto risparmieremo dal 1° aprile 2019 ?? - BlogNews_it : Bollette gas e luce in netto calo: quanto risparmieremo dal 1° aprile 2019 - ninospirli : Bollette, in netto calo le tariffe di gas (-9,9%) ed elettricità (-8,5%) -