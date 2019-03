ATP Finals | in arrivo la decisione ufficiale | Torino in lizza | ma la concorrenza è serrata

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) ATPfreme per conoscere l’esito delladel board in merito alla disputa dellenel quinquennio 2021-2025 E’ stato un iter duro e travagliato, ma alla fineè riuscita a presentare la propria candidatura per il quinquennio 2021-2025 per quanto concerne le ATPdi tennis. Quest’oggi attorno alle ore 15, il board dell’ATP dovrebbe rendere nota la propriain merito all’assegnazione del prestigioso torneo che vede ogni anno sfidarsi gli 8 migliori tennisti al mondo in una settimana da favola.come detto è in, con un impegno da 7,5 milioni di euro da parte del Governo, ma le città insono molto “competitive”. Si tratta infatti di Londra, Manchester, Tokyo e Singapore che contenderanno alo scettro del tennis per il quinquennio in questione. Non ci resta che attendere ...

