tuttoandroid

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il pieghevole di(che sarà chiamato Mi?) continua ad apparire in quello che viene segnalato come unL'articoloMifadi sé in unproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Xiaomi Mi Fold fa bella mostra di sé in un breve video promozionale - GizChinait : Nuovo teaser video di Xiaomi Mi Flex: hype ne abbiamo?! smartphone pieghevole, XIAOMI, Xiaomi Mi Flex, xiaomi mi… - GizChinait : Xiaomi Mi Fold: lo smartphone pieghevole si mostra in un concept mozzafiato | Video -