Presentate modifiche al Boing 737 Max | “Mai più incidenti”

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Boeing ha presentato alla stampa e ai professionisti leal suo 737 Max per cercare di ripristinare la fiducia dopo i due incidenti che hanno provocato 346 morti e ha promesso che fara' "di tutto" perche' questo non accada mai piu'. "Faremo del nostro meglio per garantire che questo tipo di incidente non accada di nuovo", ha dichiarato Mike Sinnett, responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti nella divisione di aviazione civile della Boeing. Leoffrono maggiore flessibilita' ai piloti per bypassare il sistema di volo coinvolto negli incidenti di Lion Air ed Ethiopian Airlines in ottobre e marzo, e anche per migliorare il funzionamento dell'equipaggio.

