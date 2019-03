Milan | prime indiscrezioni sull’infortunio di Rodriguez

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il terzino rossonero si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo nella partita della sua Svizzera contro la Danimarca, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Arrivano lesul problema accusato dal calciatore. Secondo Sky, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per il terzino rossonero che dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Gattuso per il match contro la Sampdoria.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadraL'articolosull’infortunio diCalcioWeb.

AntoVitiello : Esiste un problema oggettivo di mentalità al Milan nelle gare con le 'big'. Lo score con le prime in classifica: J… - MattiaGallo17 : RT @AndreaInterNews: Inter e Milan hanno ricevuto le prime proposte dagli sponsor per il naming rights del nuovo stadio che sorgerà in zona… - AndreaInterNews : Inter e Milan hanno ricevuto le prime proposte dagli sponsor per il naming rights del nuovo stadio che sorgerà in z… -