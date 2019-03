l' ombra del Nord

Droga : fiumi cocaina e marijuana all'ombra della mafia - 24 arresti : Vasto blitz antiDroga a Catania. fiumi di cocaina e marijuana all'ombra della mafia. Ventiquattro persone sono state arrestate dalla polizia su richiesta della Procura della Repubblica. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione, con l'aggravante delle modalità mafiose e di avere agevolato l'organizzazione mafiosa ...

Divorzio all'ombra dell'Osservatore Romano : Scaraffia se ne va e attacca Monda : Piccolo o grande che sia, si è aperto un nuovo 'caso' in Vaticano. Provocato dalle repentine quanto inattese dimissioni di Lucetta Scaraffia, docente universitaria alla Sapienza, scrittrice e ...

Divorzio all'ombra dell'Osservatore Romano : Scaraffia se ne va e attacca Monda : Piccolo o grande che sia, si è aperto un nuovo “caso” in Vaticano. Provocato dalle repentine quanto inattese dimissioni di Lucetta Scaraffia, docente universitaria alla Sapienza, scrittrice e giornalista per diverse testate, dalla direzione di Donne Chiesa Mondo, il mensile dell'Osservatore Romano “dedicato alle donne di tutto il mondo, con particolare attenzione al loro rapporto con la Chiesa”. Rivista nata nel maggio 2012 sotto l'egida di ...

Martina : «Un governo-ombra del centrosinistra per sfidare Lega e 5 Stelle» : Si dovrebbe occupare dell'agenda sociale, del lavoro, dell'economia. sfidare il governo sul salario minimo Legale, coinvolgendo sindacati e impresa e siglando un nuovo patto per lo sviluppo. ...

Leopardi e Vico - a Napoli dialogo all'ombra dell''Infinito' : In mostra anche l'autografo de La Scienza Nova di Vico, insieme a ventinove testi cinquecenteschi e settecenteschi, rarissimi, più un mappamondo antico, il prezioso Globo di Vincenzo Coronelli, ...

Spunta il titolo di un altro inedito di Rihanna - ma del nuovo album nemmeno l’ombra : Mentre si fa ancora attendere il nuovo album di inediti, che a tre anni dal precedente non ha ancora un titolo né una data d'uscita, Spunta il titolo di un nuovo inedito di Rihanna, apparso sul database BMI, Broadcast Music Incorporated. Sul sito è stata registrata una nuova canzone attribuita a Rihanna come interprete, che si intitola Gwan Look Pon It. A lavorare alla canzone è stata una squadra di compositori ed autori, tra i quali anche ...

L’uomo del giorno - Fernando Torres - el Niño compie 35 anni : una carriera piena di luci con qualche ombra : compie oggi 35 anni Fernando Torres, uno dei migliori attaccanti dell’ultimo decennio. El Niño, attualmente in Giappone con la maglia del Sagan Tosu, è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Fernando Torres divide: c’è chi lo adora come i tifosi dell’Atletico Madrid e quelli del Liverpool e chi ne ha un ricordo meno felice come i tifosi del Milan. Ha segnato gol importanti e bellissimi. ...

Imane Fadil - Silvio Berlusconi e lo sfogo disperato : "Vi giuro - non la ricordo". L'ombra del complotto : Sulla morte di Imane Fadil grava L'ombra della strumentalizzazione politica contro Silvio Berlusconi. È lo stesso Cavaliere, a cena con l'amico Denis Verdini, a sfogarsi secondo quanto riporta Augusto Minzolini in un doloroso retroscena sul Giornale. Leggi anche: "Chi c'è dietro la morte di Imane Fa

Rifiuti tossici dalla Campania in Veneto - l’ombra della camorra sul traffico illecito : Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro un intero stabile di circa 3mila metri quadrati nell'area industriale di Asigliano Veneto, al confine tra le provincie di Vicenza e Verona, al cui interno erano stati ammassati 600 balle di Rifiuti speciali per un peso di circa 900 tonnellate. I Rifiuti provenivano dalla Campania.Continua a leggere

L’ombra delle scommesse - il Cgc : “sia fatta chiarezza” : «Ci auguriamo che le ombre si dissolvano in fretta. Non consentiremo a nessuno di gettare discredito sulla nostra manifestazione che il Cgc Viareggio organizza da 71 anni. Al tempo stesso ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena chiarezza». È la dichiarazione ufficiale di Alessandro Palagi, presidente del Cgc Viareggio, società organizzatrice della Viareggio Cup-Coppa Carnevale, dopo la notizia – riportata da un quotidiano ...

Paris Jackson - una vita all'ombra - ossessiva - del padre Michael : Una vita certo non facile quella di Paris Jackson, aspirante attrice e modella ma soprattutto figlia di quel re del Pop che anche da morto non le dà requie. È di sabato la notizia di un tentato ...

Consigliere condannato per violenza sessuale - scoppia il caso politico all'ombra della sfiducia al sindaco : scoppia l'incendio in una casa, tragedia sfiorata: in ospedale un 60enne 3 'Simulò dissociazione di una donna dal fidanzato pentito', avvocato indagato per favoreggiamento 4 L'omicidio di Alessandria ...