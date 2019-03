' La mia voce conta' | una giornata per non dimenticare le disabilità intellettive

Con il Tapiro d’oro si spiega l’embargo di Al Bano dall’Ucraina : “La mia voce è come una bomba” : Si spiega finalmente l'embargo di Al Bano dall'Ucraina, recentemente inserito in una lista di 147 persone che non sono gradite dal Ministero della Cultura dello stato dell'Est Europa. L'artista di Cellino San Marco è stato immediatamente raggiunto da Valerio Staffelli per un immancabile Tapiro d'Oro come nemico pubblico numero uno dell'Ucraina ed è in questa occasione che l'artista ha spiegato il motivo per il quale sarebbe stato inserito in ...

Scuole paritarie - come valorizzare nell'autonomia lombarda la loro voce pluralista : In Italia siamo così abituati a delegare - ai nonni, alle "tate", alla scuola... - l"educazione dei figli, da non accorgerci che la libertà di educare è la prima e più importante delle libertà, che gli Antichi riconoscevano per natura e che oggi è universalmente riconosciuta dalla Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948. L"Italia è arrivata prima, con la sua Costituzione repubblicana. Solo negli Stati totalitari i genitori sono interdetti ...

Venzon - Volt Europa - : «Diamo voce ai giovani che credono nell'Ue e puntiamo sull'economia» : «E ora cosa facciamo?». È il 24 giugno 2016, il giorno dopo il referendum britannico su Brexit. Colombe, da Londra, è al telefono con Andrea, a Milano. Avevano immaginato di trasferirsi insieme nella ...

La voce della Politica Mattia : fermiamo Berlusconi che vuole trivellare tutta la regione : Indagati, arrestati, personaggi ambigui e dal passato poco chiaro vogliono mettere le mani sulla Basilicata. Altri personaggi altrettanto ambigui, già costruttori di un sistema di potere dal carattere ...

mia Martini - la sua voce vola di nuovo - (anche) su iTunes : Mia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniSei canzoni, finite nella top 50 di iTunes grazie, soprattutto, alla delicatezza che Serena Rossi ha messo nella propria performance. Io sono Mia, il film con il quale Riccardo Donna ha voluto raccontare Mia Martini, non si è limitato a rimpinguare gli ascolti di RaiUno, ma, nello ...

Bolzano - audio del consigliere leghista Masocco : “C’è una dj figa da violentare”. Lui smentisce : “La voce non è la mia” : “Vieni al Juwel, c’è una dj figa da violentare. Adesso ti faccio una foto porco d…”. Sono le parole registrate in un audio diffuso dal quotidiano altoatesino di lingua tedesca Die Neue Suedtiroler Tageszeitung e attribuite al consigliere comunale della Lega di Bolzano, Kevin Masocco. Un messaggio vocale che, secondo il giornale, è stato mandato in una chat di partito su Whatsapp e sarebbe rivolto a un amico dello stesso ...

Verissimo - Amanda Lear e la clamorosa confessione sul suo sesso : 'Con la mia voce...' : Una verità attesa cinquant'anni, quella che Amanda Lear ha rivelato oggi nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin : 'Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato .

Verissimo - Amanda Lear e la clamorosa confessione sul suo sesso : "Con la mia voce..." : Una verità attesa cinquant'anni, quella che Amanda Lear ha rivelato oggi nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin: "Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato. Ha funzionato. Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutt

“La mia dentiera…”. Michelle Hunziker e quella ‘voce’ sui denti falsi. Ora parla lei : Che Michelle Hunziker sia una delle donne della televisione italiana più belle e talentuose di sempre, sembra scontato persino dirlo. Eppure non passa giorno senza che la svizzera venga attaccata sui social (che come ricordava Umberto Eco, hanno dato diritto di parola a una legione di imbecilli). Ora Michelle, torna a gamba tesa sui suoi haters con un video su Instagram. La conduttrice svizzera ha risposto ad alcune illazioni che sarebbe state ...

Polveriera Inter - Spalletti alza la voce : “Conte? Può andare dove gli pare. Se qui non si vince da anni non è colpa mia” : Luciano Spalletti mette oridne in casa Inter. Dal fantasma di Conte all’eliminazione dalla Coppa Italia, passando per i casi Nainggolan e Perisic: quanti problemi per i nerazzurri Conferenza stampa piena di argomenti quella che Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha tenuto alla vigilia della sfida contro il Bologna. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e i due casi scoppiati nello spogliatoio, relativi alla forma ...