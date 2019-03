Finalmente cosmetici vaginali! Ogni parte del corpo va coccolata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019)qualcosa si muove. Non mi riferisco all’ormone primaverile o a qualche défaillance maschile.Al recente Cosmoprof di Bologna, importante fiera internazionale sulla bellezza, hanno fatto capolino ierotici per la vulva.Comedel, va (andrebbe?)ma a quanto pare parlare di secchezza e di odore sia ancora tabù.Le stesse farmacie spesso imboscano i lubrificanti negli scaffali a vista gatto, in modo tale che siano poco visibili alla clientela.Madina Karsybayeva, una bella signora francese dai tratti somatici orientali è la fondatrice del brand Woman Essentials: sono andata a conoscerla al suo stand in cui con grande professionalità, tenacia e garbo mi ha spiegato come l’approccio comunicativo deve essere soft. E’ per questo che le orchidee, fiori voluttuosi che ricordano il clitoride, sono disegnate e fotografate ...

