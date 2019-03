Cacciari contro Zingaretti | ' Non capisce | per fermare Salvini servirebbe alleanza Pd-M5S'

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il filosofo Massimo, durante alcune recenti interviste, si è dichiarato deluso dalle manovre portate avanti dal Pd dopo l'arrivo dialla segreteria. A suo parere la strada intrapresa dal partito di centrosinistra in vista delle elezioni Europee non segna un cambio di rotta rispetto al passato e, dunque, porterà all'ennesima sconfitta. Inoltre, ha anche dichiarato che l'unico modo possibile per affrontaresarebbe quello di convincere M5S e Pd a creare un fronte democratico unico.: 'e i vertici del Pd non vogliono capire' In un'intervista concessa ad Affaritaliani.it,, filosofo ed ex sindaco di Venezia, attacca frontalmente il Pd di. Secondo lui sarebbe stato necessario un brusco cambio di rotta con il passato, che invece, al momento, non c'è stato. Opinione del filosofo è che il motto "Siamo europei", in un momento ...

