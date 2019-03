Uno | nessuno | centomila Caicedo

lanotiziasportiva

(Di martedì 26 marzo 2019) Far parte della cerchia dei fratelli maggiori non dev’essere di certo facile. Si vive nell’ombra del più piccolo, che viene elogiato per ogni cosa, mentre i più grossi, i “responsabili” vengono puniti e messi in cattiva luce per ogni minimo errore. A Formello ne sa qualcosa Felipe, “fratello maggiore” (non di parentela) di Ciro Immobile, suo unico compagno di reparto. Felipe, ancge detto “il panterone”, di anni ne ha 31, e da quando presta i suoi servigi alla Lazio, ha sempre ricoperto un ruolo secondario, quello appunto di fratello maggiore a cui dare la colpa quando le cose vanno male. Già, perchè se provate a chiedere a qualunque laziale preso a casa per strada come mai non siamo andati in Champions League lo scorso anno, la risposta sarà sempre e solo una: colpa di FelipeIl panterone caduto a CrotoneStagione ...

